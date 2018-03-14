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فواتير المركبات المرسلة للحكومة تظهر فروقات تصل إلى 170 مليون سنتيم

جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا

  14 مارس 2018 - 21:26   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا

 كشفت قائمة الأسعار التي قدتها مصانع تركيب السيارات على  الفوائد  الكبيرة التي يجنيها أصحاب وكالات العرض ببيعها للمستهلك مقارنة بأسعار المصنع، حيث تصل الفروق بين أسعار المصنع والأسعار المعروضة للجمهور إلى 170 مليون سنتيم وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا الارتفاع الجنوني رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة لمصانع التركيب.

 

كشفت ضغوطات الحكومة مدى  جشع  بعض وكلاء السيارات المعتمدين من خلال مضاعفة أسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بأسعار خروجها من المصانع، حيث كشفت وزارة الصناعة عن قائمة أسعار خروج السيارات من مصانع  سوفاك   كيا   هيونداي  و رونو  و داسيا ، أين يبلغ سعر  رونو سامبول  بمحرك 1.6 بنزين في المصنع قرابة 138 في حين يبلغ سعرها في قاعات العرض قرابة 163 مليون أي بزيادة تقدر 25 مليون، و يبلغ سعر  ستيبواي  بمحرك  ديازال  149 مليون في حين يبلغ سعرها بالنسبة للزبون 186 مليون ويصل سعرها في الأسواق الأسبوعية قرابة 230 مليون، أما بالنسبة لعلامة  هيونداي  التي تركب بمصنع تيارت فتتراوح أسعار  إي 10  بين 153.5 مليون و 167.5 مليون في حين تتراوح أسعارها بين 168 و 195 مليون، ويبلغ سعر  سانتافي  في المصنع 497.5 وتعرض للزبائن بسعر 569 مليون، أما بالنسبة لمجمع  سوفاك  فيعتبر الاكثر رفعا للأسعار مقارنة بمصانع التركيب الأخرى، حيث يبلغ سعر  إيبيزا هاي  في المصنع 195 مليون وتوفر في قاعات العرض بـ249 مليون، في حين أن سعر سيارات  غولف  تبلغ في نسختها  كارات  360 مليون من المصنع وتعرض في قاعات عرض  سوفاك  بـ 530 مليون، أما بالنسبو لسيارات  كيا  المركبة بمصنع باتنة، فتشير الوثائق المنشورة ان سعر  بيكانتو  في نسختها  جي تي لاين  لا يتجاوز سعرها في المصنع ب181.6 مليون في حين توفر في قاعات العرض بـ235 مليون، أما نسخة  أو أكس  بعلبة سرعات  أوتوماتيكي  فيبلغ سعرها في المصنع بت169.5 وعند الوكيل بـ220 مليون. وياتي نشر الوكلاء لسياراتهم بعد إعلان الصناعة والمناجم يوسف يوسفي عن شروع الحكومة في مراقبة اسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع السيارات ، موضحا بأن الوزارة الوصية  قد طلبت من المصانع تزويدها بقائمة أسعار السيارات المسوقة وسيتم نشرها للرأي العام، وحذر من أن  الدولة قامت بتقديم تسهيلات ودعم لهؤلاء، لكن لا يجب أن تكون أسعار السيارة الجزائرية أغلى من تلك المستوردة، وذكـر يوسفي أصحاب المصانع بأن الدولة قد قدمت لهم تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية إلى ما غير ذلك، لكن بالمقابل الحكومة لن تقبل بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة المستوردة، وكشف يوسفي عن امتيازات وتسهيلات ضريبية وجبائية وعقارية للشركات التي تنخرط في الاستثمار في نشاط المناولة لقطاع السيارات لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، وعلق بالقول  فيه دعم اضافي لشركات المناولة في هذا القطاع .

أسامة.س

 

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