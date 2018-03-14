حذروا من إعادة سيناريو التسعينات

خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية

انتقد خبراء الاقتصاد التوجيهات التي قدمتها بعثة الأفامي إلى الجزائر من أجل التوجه نحو الاستدانة الخارجية كحل لتجاوز الازمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، معتبرين أن هذا الحل سيخلق مشاكل اقتصادية وسياسية مستقبلا.

أكد خبراء ممن تحدثت إليهم المحور اليومي حول التقرير الذي أعدته بعثة صندوق النقد الدولي، بعد زيارتها للجزائر، والتي دامت أسبوعين فيها الكثير من المبالغة، لاسيما في الشق المتعلق بضرورة توجه الحكومة نحو الاستدانة الخارجية من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد مؤخرا. وفي الصدد ذاته، قال الخبير الاقتصادي كمال رزيق، إن الجزائر غير ملزمة بالتوجه نحو الاستدانة من الصندوق الدولي، بما أن لديها خيارات كثيرة تمكنها من تجاوز الأزمة المالية، مضيفا أن كل الدول التي تعاملت مع الصندوق أصبحت تعاني من مشاكل كبيرة، نتيجة الضغوطات التي تمارسها الافامي اتجاهها وكذا علاقتها باستنزاف مدخرات الشعوب ودفعها إلى إعلان إفلاسها، مشيرا إلى أن الجزائر لديها تجربة فاشلة مع الأفامي سنوات التسعينات، بعد الضغوطات الكبيرة قائلا إنه يستحيل العودة إلى الاستدانة الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، متسائلا حول السبب الذي يجعل الجزائر تتجه نحو مثل هذه الاستدانة وماذا تفعل بتلك الأموال، خصوصا أن القروض الداخلية مكنت الحكومة من إعادة بعث عدة مشاريع كانت مجمدة في وقت سابق بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية بعد انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وفقدان برميل البترول لأكثر من 70 بالمائة من قيمته منذ 2014. بالمقابل، يرى رزيق أن وصايا الافامي التي قدمها للحكومة بخصوص ضرورة تنويع الاقتصاد، وإعادة النظر في استراتيجية طبع النقود لتمويل العجز، بعدما حذرت من احتمالات أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تفاقم الاختلالات وزيادة الضغوط التضخمية والتعجيل بفقدان احتياطيات الصرف، هي وصايا موضوعية وحقيقية، بما أن قرار طبع النقود فيه الكثير من المخاطر على حد قوله، ودعا رزيق، إلى ضرورة تكاتف جهود الحكومة والشعب من أجل رفع التحدي وتجاوز الأزمة المالية التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، قائلا إن هذه الأخيرة ستدخل الجزائر مرة أخرى في مشاكل مالية وسياسية تشابه ظروف سنوات التسعينات.