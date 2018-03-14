بورصة .. إلغاء إدراج المؤسسات العمومية "مفيد" للسوق

شريط الاخبار
عندما يبرر أردوغان إبادته للأكراد جشع الوكلاء وراء ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر لمباشرة تصويب الدعم خبراء ينتقدون توصيات أفامي بدفع الجزائر نحو الاستدانة الخارجية دليل خاص بالأئمة والعلماء لتبني خطاب إعلامي وسطي رحيل عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ مقاولون جزائريون لإنجاز كل مشاريع قطاع التربية الإدارة تضغط على طلبة المدارس العليا وتهددهم بالطرد محتجون يعتدون على سفارة الجزائر بباماكو وزارة الصحة تحذر من تفشي البوحمرون بالتجمعات السكنية الكبرى قائد أفريكوم يعتبرالجزائر شريكا مهما لأمريكا في الساحل مركب الوهرانية يشرع في إنتاج 30 ألف طن من السكر سحب حصة الحليب من الملبنات المتقاعسة سوناطراك تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود آفاق 2021 توزيع 102 سكن عدل و أل بي يا على مستخدمي ومتقاعدي الأمن الوطني المرأة المرعبة على رأس جهاز الاستخبارات الأمريكية بن غبريت تجتمع مع النقابات لتحديد مناصب الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون مسبوق قضائيا يقتحم فيلا بحيدرة ويحاول قتل مالكتها العجوز رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية يشيدون بخبرات الشرطة الجزائرية ميركل العهدة الرابعة بالأغلبية «عامل ترصيص صحي وشقيقه ترصداني واعتديا عليّ بمقر البلدية» اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر عام حبسا نافذا للمدير التجاري لشركة «كوكا كولا» وهران اتفاقيات تعاون بين الشركات الغذائية ومجمع النقل البحري»ناشكو» «سيال» تستحدث فرع الأوحال لتثمين بقاياها في الزراعة والصناعة تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017 وزارة التربية تفرج غدا عن تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا تزكية مطلقة لسيدي السعيد لرئاسة إيجتيا مجددا الجيش سيحقق الاكتفاء الذاتي من الشاحنات والمحركات في 2019 تأخّر منح المساعدة المالية للمستفيدين من السكن الريفي والتساهمي الدفع في الطريق السيار شرق - غرب نهاية 2018 السفارة الأمريكية تنفي وجود قوات مارينز بالجزائر حملة جديدة لتجميع المهاجرين غير الشرعيين بالعاصمة وزير الداخلية الفرنسي يحل بالجزائر لمناقشة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية المشاكل الداخلية تعقّد مأمورية المعارضة في التهيؤ للرئاسيات نحو استقالة جماعية للأطباء المقيمين توقيف مختلسي قرابة 7 ملايير سنتيم من بريد الجزائر الأفامي يدعو الحكومة للاقتراض الخارجي ويحذرها من سياسة طبع النقود عصابة نصبت على مواطنين وسلبتهم الملايير مقابل سكنات وهمية ولد علي يخطط لإزاحة حشفة من رئاسة اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. بورصة .. إلغاء إدراج المؤسسات العمومية "مفيد" للسوق

بورصة .. إلغاء إدراج المؤسسات العمومية "مفيد" للسوق

  16 مارس 2018 - 11:54   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بورصة .. إلغاء إدراج المؤسسات العمومية "مفيد" للسوق

أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم, يزيد  بن موهوب, أمس بالجزائر العاصمة أن قرار السلطات العمومية بالتخلي عن  مشروع إدراج المؤسسات العمومية في البورصة "مفيد" للسوق إذ يمنح المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة فرصا أكبر على خلفية تقلص السيولة البنكية.

واوضح بن موهوب خلال يوم إعلامي نُظم تحت شعار "بورصة الجزائر, آلية  للتمويل البديل للمؤسسات الجزائرية" بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أنه  "لا وجود للمؤسسات العمومية على قائمة الشركات التي ستدرج في البورصة" مضيفا  ان "السلطات العمومية هي من قررت ذلك وهو قرار مفيد للسوق".

وتابع ذات المسؤول يقول "إن ادراج المؤسسات العمومية في البورصة كان سيؤثر  على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على غرار القرض الشعبي الجزائري أو شركة  موبيليس  فبمجرد فتح 20% من رأس مالهما سيجذبان المستثمرين على حساب هذه  المؤسسات التي لا تملك نفس الجاذبية".

وللتذكير فان مجلس مساهمات الدولة أعطى في 2013 موافقته لثماني مؤسسات عمومية  لفتح أو رفع رأسمالها الاجتماعي عبر البورصة.

ويتعلق الامر بثلاثة مصانع اسمنت تابعة للمجمع العمومي "جيكا" (من بينها مصنع  عين الكبيرة) والقرض الشعبي الجزائري وشركة التأمين ومحاجر كوسيدار (التابعة  لمجمع كوسيدار) وشركة المياه والتهيئة وموبيليس.

ولكن اكتتاب شركة اسمنت عين الكبيرة في 2016 لم يكن "مجديا" وتم سحبه بما أن  التنظيم يفرض 20 بالمائة كحد أدنى من المبلغ الاجمالي للاكتتاب في حين أن قيمة  المساهمات بلغت 5 بالمائة من مجموع 95ر18 مليار دج التي كانت تصبو المؤسسة الى  جمعها في السوق المالي.

وأبرز السيد بن موهوب أن خيار السلطات العليا بإلغاء ادراج المؤسسات العمومية  في البورصة الذي أعلن عنه الوزير الاول أحمد أويحيى نهاية 2017 شجعته كذلك  "الوضعية المالية الراهنة التي يمر بها البلد المتمثلة في النقص الحاد في  السيولة البنكية" وهي الوضعية التي يجب أن تؤدي فيها السوق المالية دور  البديل.

وأشار المدير العام لبورصة الجزائر إلى أن السيولة المالية انتقلت من 73ر2  مليار دج سنة 2014 إلى 83ر1 مليار دج سنة 2015 أما في سنة 2016 فزاد تراجع  السيولة إلى 821 مليون دينار لتهوي إلى 512 مليون دج عام 2017.

وبعد أن دعا المؤسسات الصغير والمتوسطة الجزائرية إلى دخول البورصة من اجل  رفع قدراتهم المالية والاستفادة من مزايا جبائية  عديدة, كشف السيد بن موهوب  عن دخول مؤسسة صغيرة ومتوسطة  خاصة تنشط في مجال السياحة الحموية إلى البورصة.

 

وبعد عشرين سنة من الوجود لا تحصي بورصة الجزائر سوى خمسة (05) سندات وهي  صيدال والأوراسي وأليانس للتأمينات و أن سي أ رويبة وبيوفارم برأس مال بورصة  أقل من 40 مليار دج وأرصدة سندات للخزينة العمومية تقدر ب 400 مليار دج إضافة  إلى حوالي 13.000 مستثمر.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات