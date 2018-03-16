«وزارة التجارة ستراقب أسعار السيارات لمنع الزيادات العشوائية»

أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن نشر الوزارة لأسعار السيارات المركبة محليا لدى خروجها من المصنع سيسمح بتشديد الرقابة لاحقا، بغية تسويقها بسعرها الحقيقي، مشددا على أن وزارته ستخصص لجانا لمراقبتها وتفادي المضاربة، مشيرا إلى أن ندرة السيارات لدى وكلاء البيع هي سببها.

ردا على سؤال طرح عليه حول إمكانية العودة إلى استيراد السيارات الجاهزة من الخارج، قال الوزير: «لا تراخيص باستيراد السيارات الجاهزة اليوم وغدا، والمضاربة السائدة في أسعار السيارات في الأسواق ناجمة عن الندرة، بعد عام ونصف عن منع استيرادها»، مضيفا أن الأسعار التي قامت بنشرها وزارة الصناعة حول السيارات المنتجة محليا ستمكن من تحريك آلية الرقابة لاحقا بغية تسويقها بسعرها الحقيقي. وتأتي هذه التصريحات بعض الضجة التي أثارتها أسعار الخروج من المصنع التي أرسلها أصحاب المصانع للوزارة، حيث تخص كلا من «رونو» و»هيونداي»، «فولكسفاغن» و»كيا»، إذ شهدت تباينا كبيرا بين كلفة الإنتاج عند المصنع وأسعار البيع النهائي، حيث تتراوح الزيادات ما بين 20 إلى 50 مليون سنتيم لبعض السيارات التي توصف بالفخمة، مما يطرح تساؤلات حول الطريقة المعتمدة لتحديد الأسعار ومدى فاعلية أجهزة الرقابة التي ستسمح بمراقبة هوامش الربح، بسبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش، مما أثار بعض التساؤلات حول الأسعار المطبقة محليا، وما عزز تلك الشكوك بوجود تلاعب في الأسعار هو تزامن الإعلان عن تلك القائمة مع تسريب إشاعات تتحدث عن انخفاض أسعار السيارات الجديدة المصنعة محليا، بعدما أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مؤخرا أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر لن تتجاوز أسعار السيارات المستوردة. وقال يوسفي في ندوة حول المناولة في صناعة السيارات الأسبوع الماضي، إن الحكومة أمرت منتجي السيارات في الجزائر بإفادتها بالأسعار لمراقبتها، من أجل ضمان أسعار مماثلة للسيارات المستوردة أمام المواطنين الجزائريين. وقال يوسف يوسفي إنه سيتم نشر هذه الأسعار.

وأكد الوزير أن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركبة محليا، لكنها تبقى مؤهلة لمراقبة الأسعار المطبقة، مشيرا إلى أن دفاتر الشروط تنص على أن أسعار السيارات المركبة محليا يجب أن لا تتجاوز أسعار السيارات المستوردة. وذكـّر يوسفي أصحاب المصانع بأن الدولة قد قدمت لهم تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية إلى غير ذلك، لكن بالمقابل لن تقبل الحكومة بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارات المستوردة.