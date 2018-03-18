حملة خليها تصدي ترهب السماسرة

سقوط حر لأسعار السيارات المستعملة مقابل انعدام الطلب

تواصل أسعار السيارات المستعملة انخفاضها في الأسواق الأسبوعية مواقع البيع الإلكترونية على غرار موقع واد كنيس ، مقابل ركود حاد في عمليات البيع والشراء.

سجلت الأسعار على مستوى سوق السيارات المستعملة بمختلف الأسواق الأسبوعية انخفاضا محسوسا مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث قدر هذا الانخفاض حسب العارفين بسوق السيارات بـحوالي 20 مليون سنتيم، بسبب حملات المقاطعة التي شنها الجزائريون عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي و الهاشتاغات المتنوعة التي تدعو إلى مقاطعة شراء السيارات والتي باشرها رواد تلك المواقع منذ أسبوعين، كما أثرت وزارة الصناعة والمناجم بشكل مباشر على أسعار المركبات بعد نشرها للقيمة الحقيقية لأسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع، فحسب قائمة الأسعار التي كشفت عنها مصالح يوسف يوسفي، فإن الزيادات في الأسعار بين سعر السيارة الحقيقي عند خروجها من المصنع، والسعر النهائي المعروض على المواطن، تراوحت ما بين 10 ملايين سنيتم إلى أكثر من ثلاثين مليون سنتيم على حسب نوعية المركبة، الأمر الذي جعل المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة أو تغيير سيارتهم يتراجعون عن قرارهم طمعا بتواصل تراجع أسعار السيارات مستقبلا. أما عن أسعار السيارات في مواقع البيع الالكترونية واد كنيس التي تحوز المحور اليومي على بعض أرقامها، فقد عرفت بعض الانخفاض حيث فقد بلغ سعر رونو ميغان ترقيم أول سنة سير 2006 ، 65 مليون، كليو كامبوس اكسترام لسنة 2012 سعر 115 مليون سنتيم، وأما سيارة 207 بلوس سنة 2012 بمحرك 1.4 بنزين فقدر سعرها بـ 135 مليون قابل للتفاوض.

سخرية من عروض السيارات بـ واد كنيس

خليها تصدي .. والله ما نشريها هي مختلف التعليقات التي كتبها مواطنون على عروض السيارات التي وضعها السماسرة في مواقع البيع الإلكترونية، كرد منهم على الأسعار المرتفعة لمختلف ماركات السيارات، ورفضهم اقتناءها بتلك الأسعار المعروضة، لاسيما أن هذه الأخيرة تعرف انخفاضا في الأسواق الدولية، مما أثار استياء المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة أحلامهم، خاصة ذوي الدخل المتوسط والضعيف منهم.

خبراء ينتقدون الارتفاع غير المبرر للأسعار

انتقد العديد من الخبراء أسعار السيارات المطبقة في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا، والتي كانت تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة أو أسعار المركبات في الدول المجاورة، أين أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من منح الحكومة امتيازات بالجملة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات من حيث العقار الصناعي أو الإعفاءات الجمركية للمواد الأولية المستوردة، بالمقابل تعرف أسعار السيارات ارتفاعا كبيرا نتيجة تضخيم أصحاب المصانع لهوامش ربحهم، في حين يستعصي على الجزائريين اقتناء سيارة بالنظر لغلاء سعرها وتردي مستواهم المعيشي.