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سيمكن شركات الطيران الخاصة من الظفر بصفقة نقل عمالها

سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي

  18 مارس 2018 - 22:04   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوناطراك تحّل شركة الطاسيلي للعمل الجوي

أوقف مجمع سوناطراك نشاط فرع طاسيلي للطيران ودمج نشاطاتها مع الشركة الأم التي تمتلك سوناطراك 100 في المائة من حصصها، حيث جاء القرار بعد فتح الحكومة لميدان النقل الجوي أمام الخواص، مما سيسمح لشركات الطيران الخاصة من الظفر بصفقات نقل عمال المجمع لاحقا.

 

حلت شركة سوناطراك فرعها للعمل الجوي  الطاسيلي للعمل الجوي ، الذي كان يقوم بنشاط نقل إطارات وعمال سوناطراك والشركات الأجنبية الشريكة النشطة في حقول النفط والغاز بالجنوب، بالإضافة إلى نقله للمرضى والعتاد والتجهيزات الطبية، بعد الاتفاقية المبرمة في اكتوبر 2010 مع وزارة الصحة.

وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا القرار جاء بعد إعلان الوزارة الوصية قرار فتح المجال للعمل الجوي أمام الخواص، حيث سيتم تحويل كل صفقات الشركة مع الشركات الأجنبية إلى الشركات الخاصة في العمل الجوي الجديدة.

وقد أوضح وزير النقل والأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان في وقت سابق أن الشركة الطاسيلي لطيران ليست متخصصة في النقل العمومي في الأصل، بل في نقل الإطارات العاملة في الجنوب، كما أكد أن فتح مجال النقل الجوي للبضائع أمام الخواص في الوقت الحالي، سيسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتسويقه عالميا، كما سيمكن الخواص من اقتناء طائرات من شأنها تخفيف الضغط عن الأسطول الجزائري الذي يملك 57 طائرة فقط.

ويبدو أن قرار حل سوناطراك لفرع  الطاسيلي للعمل الجوي ، يوضح مسعى الحكومة في فتح مجال النقل الجوي أمام الخواص، في انتظار رد الوزارة الوصية للملفات التي قدمها خواص من أجل الحصول على الاعتماد لإنشاء شركات متخصصة في النقل الجوي للبضائع.

للتذكير، أنشئت شركة طاسيلي للطيران في 4 مارس 1996، حيث باشرت نشاطاتها الجوية في افريل 1999 على أساس شركة مختلطة بين سوناطراك والجوية الجزائرية وتحولت سنة 2005 لشركة ملك سوناطراك بنسبة 100 في المائة، وتحصلت طاسيلي للطيران من وزارة النقل عن ترخيص للنقل الجوي العمومي في 28 سبتمبر 2011، كما تحصلت نهاية نوفمبر 2011 على شهادة IOSA  المسلمة من طرف الرابطة الدولية للنقل الجوي، حيث قامت في سبتمبر 2012 بأول رحلة جوية دولية.

لطفي.ع

 

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