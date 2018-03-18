فيما انخفضت الأسعار بـ 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية

أثمان الخضر والفواكه تتهاوى وتوقعات بارتفاعها خلال رمضان

كشف رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء المؤسسة الوطنية لتسيير أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، محمد مجبر، أن أسعار الخضر والفواكه تعرف انخفاضا وصل إلى 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته أن متوسط معدل الأسعار سيشهد ارتفاعا طفيفا خلال شهر رمضان وذلك تزامنا مع موسم الجني.

قال محمد مجبر في تصريح

لـ المحور اليومي ، أن أسعار الخضر والفواكه تشهد استقرار عبر الأسواق الوطنية نظرا لوفرة المنتوج، مضيفا في الوقت ذاته، أن متوسط أسعار الخضر والفواكه سيعرف خلال الشهر المقبل ارتفاعا في بعض المنتجات على غرار البطاطا التي تعتبرة المادة الأساسية على موائد الجزائريين أين سيتراوح معدل سعرها ما بين 80 دينار إلى 100 دينار للكيلوغرام الواحد في حين تتراوح حاليا بين 35 الى 55 دينار. من جهة أخرى، أكد محمد مجبر أنه لا يوجد مخطط زراعي ينتهجه الفلاح من أجل الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذب أسعار معظم الخضروات، ودعا إلى ضرورة تفعيل المخطط من أجل تصدير بعض المنتجات التي حققت اكتفاء ذاتيا لاسيما الطماطم، البصل، والفواكه مثل البرتقال.

من جهته، قال الخبير في التنمية الفلاحية، آكلي موسوني، في تصريح لـ المحور اليومي ، إنه في ظل التذبذبات التي تعرفها السوق الوطنية جراء الارتفاع في أسعار الخضر والفواكه والتي تراوحت نسبة الزيادة فيها بين 30 إلى 40 في المائة أحيانا، لابد على الحكومة متمثلة في وزارة التجارة أن تسقف أسعار الخضر والفواكه، في حين يرى الخبير أنها ضرورية لوضع حد لفوضى الأسعار التي أتعبت المواطنين قائلا، إن الأسعار لن تشمل الفلاحين، بل يكون هذا القرار موجه إلى التجار لوضع حد للمضاربة. حيث تجاوز هامش الربح بين أسواق التجزئة والجملة 80 في المائة، الأمر الذي يدعو إلى ضروروة وضع آليات مستعجلة لضبط أسعار الخضر والفواكه التي تتربع على عرش المضاربة . في هدا الإطار، أكد المتحدث أن الفلاح هدفه الإنتاج ويجب عدم الخلط بين المهنتين، مضيفا أن مشروع تسقيف الأسعار الذي تحدثت عنه وزارة التجارة والذي لم يطبق لحد الآن جاء من أجل تنظيم السوق وهو يخص بالدرجة الأولى التجار وليس الفلاحين، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعتمد على هامش ربح لا يتجاوز 25 بالمائة، أما بالنسبة للتجار يرى موسوني أن الأسواق الوطنية تعيش حالة من الفوضى تتمثل في ربح التجار أضعاف مضاعفة من ما يكسبه الفلاح، ما يستلزم حسبه ضبط السوق بقوانين جديدة تتمثل في إلزام التجار بالفاتورة مع تسقيف الأسعار.