أكد في تقرير له أن الجزائر ثالث مساهم في تنمية شمال القارة

البنك الإفريقي متفائل بنمو الاقتصاد الجزائري بـ3.5 بالمائة

من المنتظر أن يشهد نمو الاقتصاد الوطني تعافيا خلال 2018 بتسجيل نسبة 3.5 بالمائة مقارنة بـ2.2 المسجلة سنة 2017، حسب توقعات بنك التنمية الإفريقي بالرغم من استمرار تأثير أزمة النفط على اقتصاديات البلدان النفطية بارتفاع الأسعار تدريجيا، حيث اعتبر المصرف الجزائر ثالث أكبر مساهم في نمو منطقة شمال إفريقيا.

كشف تقرير صادر عن مصرف التنمية الإفريقي حول توقعاته الاقتصادية السنوية العامة لإفريقيا على المدى المتوسط، على أن التوقعات الاقتصادية للجزائر لا تزال مواتية وتفاؤلية بالرغم من استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث توقع بلوغ نسب النمو إلى 3.5 في المائة سنة 2018، الأمر الذي اعتبره تحسنا كبيرا مقارنة بنسب النمو المسجلة خلال 2017 والتي أكد البنك المركزي الأسبوع الماضي عن تراجعها إلى 2.2 بالمائة. أكد التقرير ذاته بأن الجزائر قد أسهمت في نمو منطقة شمال إفريقيا، لتصل قيمتها إلى 13.4 بالمائة في 2017 بانخفاض مقارنة بسنة 2016 قدر بنسبة 28 بالمائة، حيث فسر البنك الانخفاض في الحصة الجزائرية خاصة بتباطؤ النمو، الذي تراجع من 3.3 بالمائة في 2016 إلى 2.5 بالمائة في 2017. واعتبر تقرير باد أن الحكومة قد خفضت الاستثمار العام في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد، حيث أرجعها البنك إلى الإيرادات الحكومية المنخفضة نتيجة للحصص التي فرضتها أوبك في 2016، والتي أبطلت المكاسب الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، والتي تؤكد أيضا أن ضعف الاقتصاد والإيرادات الضريبية وفي مواجهة التقلبات في سوق النفط العالمية، تشجع الجزائر لإصلاح الإنفاق العام وإعادة التوازن في الحسابات الخارجية وتنويع مصادر النمو والدخل.

أشار ذات المصرف إلى أن الجزائر شرعت في سلسلة من الإصلاحات سواء من تعزيز الميزانية والإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز التنويع، ملفتا إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض الحواجز أمام الاستثمار والنمو من خلال تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك الإستثمار الأجنبي المباشر، في إشارة منها إلى أن الدولة لاتزال تفرض قيودا عرقلت تطور الاستثمارات المنتجة بالسوق الوطنية.

أضاف التقرير أن بحلول سنة 2020 ستدعو الجزائر إلى تخفيض النفقات إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات الرأسمالية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز كفاءة الاستثمارات عن طريق تحسين اختيار وتنفيذ تقييم المشاريع وإصلاح الإعانات عن طريق زيادة أسعار الوقود واستبدالها بتحويلات مالية لحماية أكثر الفئات ضعفا، ضف إلى ذلك الزيادة في الإيرادات الضريبية غير النفطية بسبب الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وضرائب السلع الكمالية فضلا عن تخفيض إعانات الطاقة.