وزارة التجارة تتخذ جميع الإجراءات والتدابير وتطمئن

لا ندرة في المواد الغذائية خلال رمضان

ـ تحضيرات ماراطونية للجنة المختلطة لضمان الوفرة في الأسواق

أكدت وزارة التجارة بأنه تم اتخاد جميع الإجراءات الضروية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمواد الأساسية على غرار الخضر والفواكه ومنتجات اللحوم البيضاء والحمراء وهذا بعد التحضيرات الماراطونية التي شرعت فيها لجنة مختلطة خلال شهر جانفي المنصرم لضمان الوفرة خلال شهر رمضان المقبل.

أوضحت وزارة التجارة بأن المخزونات متوفرة حاليا من المواد الأولية الموجهة لصناعة الحليب المبستر المدعم ومن القمح الصلب واللين، إضافة الى المنتجات الغذائية على غرار الخضر والفواكه ومنتجات اللحوم البيضاء والحمراء. وأضاف المصدر ذاته، أن كل المتدخلين من مؤسسات رسمية أو دواوين ضبط أو متعاملين اقتصاديين التزموا باتخاد كل التدابير لأجل ضمان وتوفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان وأنها ستسمح بتغطية واسعة لاحتياجات المواطنين.

في هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة بأن مصالحها لن تدخر جهدا لتموين واسع ومنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية والحفاظ على استقرار الأسعار ، لاسيما عبر التتبع اليومي للسوق ومتابعة تطور الأسعار، مع ايلاء أهمية قصوى لجودة السلع ولشروط وضعها للاستهلاك وكذا شفافية ونزاهة المعاملات التجارية . وكانت وزارة التجارة قد نصبت لجنة مختلطة لمتابعة وتسهيل تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، تضم ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والديوان الوطني المهني للحليب والديوان الوطني للخضر واللحوم والديوان الوطني المهني للحبوب والبقول الجافة ومصالح الجمارك ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص. شرعت هذه اللجنة في عقد اجتماعاتها التحضيرية لشهر رمضاني في جانفي 2018 بغرض استعراض الإجراءات المتخذة من طرف كل متدخل لضمان تموين منتظم للسوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك وعلى رأسها الحليب والحبوب والخضر والفواكه واللحوم، خلال شهر رمضان وما بعده. تعتزم هذه اللجنة مواصلة عقد اجتماعاتها إلى ما بعد شهر رمضان وخلال الموسم الصيفي بمساهمة كل المتدخلين لضبط السوق، حسب البيان الذي أكد بأن مصالح الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل بأي اختلال محتمل لتموين السوق . وطمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح لـ المحور اليومي ، باستقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، نظرا إلى وفرة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالخضر الموسمية قائلا إنه لن تكون هناك ندرة في المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، وجميع السلع والمنتجات ستكون متوفرة، لأن الإنتاج وافر في هده الفترة ، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تكون هناك اضطربات خلال هذا الشهر، لأن الوزارة الوصية سوف تتخذ كل التدابير اللازمة لجعل جميع المنتجات واسعة الاستهلاك متوفرة دون اضطراب أو مضاربات عادة ما يشهدها رمضان.