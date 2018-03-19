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بعد مرور سنة عن فضيحة هيونداي

فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً !

  19 مارس 2018 - 20:53   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
فولكسفاغن تستورد سيارات جاهزة وتعرضها على أنّها مركبة محلياً !

  يتواصل سيناريو فضائح استيراد سيارات جاهزة وتسويقها في الجزائر على أنها مركبة محليا وبنسبة اندماج معينة، ليكون مجمع  سوفاك  صاحب الفضيحة الثانية في غضون سنة بعد فضيحة مصنع  هيونداي  باستيراد مركبات جاهزة تنقصها العجلات فقط أظهرتها صور مسربة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتدل كل هذه الفضائح على أن تصريحات وزير الصناعة وكذلك المفاوضات التي تمت بهدف إقامة صناعة سيارات جزائرية  حبر على ورق  أجهضتها أطراف يخدمها استمرار استيراد السيارات من الخارج.

    تتوالى فضائح استيراد سيارات شبه مكتملة موجهة لمصانع التركيب بعد فضيحة مصنع هيونداي السنة الماضية، خاصة وأن تجسيد مثل هذه المشاريع يمر بمراحل عديدة من مفاوضات وشد وجذب للظفر بمشروع لأحد العلامات المشهورة عالميا بما يضمن قفزة نوعية لمجال تركيب السيارات بالجزائر وتطويرها إلى صناعة برفع نسبة اندماجها في السوق الوطنية مما يخفف من عبء تكاليف استيراد مكونات وقطع الغيار الأساسية للمركبات. وفي انتظار إيفاد الوزارة الوصية للجنة تحقيق حول مدى صحة الصور المسربة حول نسب اندماج السيارات المركبة في مصنع  سوفاك  تحت علامة فولكسفاغن، حيث اكتفى مصدر من وزارة الصناعة والمناجم تعليقا على القضية بالقول  مصنع  سوفاك  تابع للقطاع الخاص ووزارة الصناعة لاعلاقة لها بأي فضيحة يتم اكتشافها، باعتبار أن الوزارة ملزمة بفتح تحقيق عن الاقل إذا كان تابعا لمؤسسة عمومية . ومن جهتها؛ كشفت سكرتيرة للرئيس المدير العام لمجمع  سوفاك  مراد عولمي في اتصال بـ المحور اليومي  أمس، عن اجتماع استعجالي بمقر الشركة لتباحث الفضيحة دون نفي الخبر. وبالمقابل قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده مصطفى زبدي في اتصال خص به  المحور اليومي ، أن هيئته لايمكنها الحكم على صور تم نشرها عبر موقع  الفايسبوك ، حيث أن مهمة المنظمة تكمن في حماية المستهلك من أي منتوج مغشوش أوفاسد بعد التأكد من صحة الأمر.

مريم سلماوي

 

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