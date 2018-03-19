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الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا لروسيا

تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة

  19 مارس 2018 - 21:05   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تطلع للرقي بالعلاقات من المجال العسكري إلى الاقتصاد والتجارة

سَيفتح انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعهدة أخرى الباب واسعا أمام الرقي بالعلاقات الجزائرية الروسية التي عرفت تقاربا كبيرا في الفترة الأخيرة، طبعتها زيارات متبادلة لمسؤولين سامين في البلدين للدفع بالعلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية نحو الأمام، في الوقت الذي تنظر فيه موسكو إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي وهام في إفريقيا.

 

ترجم حجم العلاقات الجزائرية الروسية في زيارات لمسؤولين روس يوصفون على أنهم رجال الرئيس بوتين المقربون، على غرار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وكذا رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، اللذين حلا بالجزائر نهاية 2017 وبداية 2018، وكذا إيفاد الرئيس بوتفليقة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى موسكو في فيفري الماضي لمناقشة أزمات المنطقة وبحث العلاقات بين البلدين، وقبله الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، في الوقت الذي تنظر روسيا للجزائر على أنها شريك مهم في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط في شتى المجالات، على رأسها التجارية والأمنية وكذا السياسية، فضلا عن صفقات التسليح التي باشرتها الجزائر مع الجانب الروسي لإعادة عصرنة عتاد القوات المسلحة للجيش الوطني الشعبي واقتناء مختلف الأنظمة المتطورة منها، نسق بين مسؤولين من البلدين في مجال النفط، خاصة أن تراجع أسعار هذا الأخير أثر على مداخيل البلدين. وسعى وزراء الطاقة في الجزائر وروسيا إلى استعادة عافية سوق النفط والدفع نحو رفع أسعاره التي تراجعت إلى أقل من النصف خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك حجم التوافق بين البلدين فيما يخص بعض القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها الأزمة في سوريا وليبيا واليمن والحرب على الإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب إلى دولهم، خاصة أن روسيا تكاد تحقق انتصارا كبيرا على الإرهاب في سوريا، وساعدت في ترسيخ نظام بشار الأسد بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب وصراع المصالح على هذه النقطة الهامة في الشرق الأوسط.

أما عن المبادلات التجارية في المجال الفلاحي، فقد بدأت تطفو على السطح فرص هامة للجانب الجزائري من خلال تصدير الخضر والفواكه لهذه الدولة، خاصة تلك التي تنتج في الصحراء، في انتظار تسوية المشاكل والعراقيل التقنية التي يمكن أن تصادف عمليات تصدير البطاطا وغيرها من المنتوجات الأخرى.

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