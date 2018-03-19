أنجز بغلاف مالي قدر بـ 170 مليار دينار

دخول أول مصنع لمجمع النسيج حيز الخدمة بغليزان

دخل مصنع النسيج بغليزان المنجز في إطار شراكة جزائرية - تركية حيز الخدمة الأسبوع الماضي، حيث سيغطي هذا المصنع الذي أنجز بغلاف مالي قدره 170 مليار دينار جزائري حاجات السوق الجزائرية من الأقمشة والنسيج والملابس، ليتم بعدها التوجه للتصدير نحو الخارج.

شرعت الوحدة الصناعية للغزل بمركب النسيج لغليزان في مرحلة الانتاج، في 15 مارس الماضي، حسب ما أوضحه بيان لوزارة الصناعة والمناجم تحوز المحور اليومي على نسخة منه، حيث تم تشغيل الوحدة المقامة على أساس شراكة جزائرية تركية بالتدريج بعد التجارب التي تم القيام بها على كافة مراحل الإنتاج والتي ستتواصل إلى غاية 15 أفريل المقبل على مستوى خطوط إنتاج الغزل دونيم والمقدر إنتاجها بـ 20 طنا يوميا لكل فريق عمل، في انتظار الانتقال تدريجيا الى نظام العمل بالتناوب لثلاثة فرق في اليوم. حسب ذات البيان، فإن المصنع يدخل ضمن مشروع مركب يتكون من 8 مصانع مدمجة للإنتاج كمرحلة أولى، وأن المصنع تم إنجاز إحدى مراحله من طرف رائد النسيج في تركيا، شركة تايبا الخاصة، بالتعاون مع شركات وطنية، في حين سيشهد المشروع الاستثماري في المرحلة الثانية إنجاز 10 وحدات أخرى تختص في إنتاج المادة الأولية للنسيج والأقمشة التقنية. للتذكير، يقدر حجم إنتاج المصنع للغزل بـ 30 مليون متر في السنة بعدما أنجز في إطار شراكة يستند إلى قاعدة 51 و 49 في المائة تقودها الشركة التركية الجزائرية المختلطة طايال المملوكة من قبل عدد من المساهمين تتشكل من مؤسسات عمومية جزائرية سي و أش و تيكسالغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت، إلى جانب الشركة التركية أنترتاي فرع المجموعة التركية طايبا، وأنجز المشروع باستثمار إجمالي قدره 170 مليار دينار جزائري، وسيسهم في خلق 25 ألف وظيفة في نهاية المرحلة الثانية، وسيغطي المصنع حاجات السوق الجزائرية من الأقمشة والنسيج والملابس، بعد استلام كافة التجهيزات الخاصة بالغزل، النسيج وتصميم الأقمشة من نوع دونيم والمرتقبة مع نهاية السنة الحالية، ليتم بعدها التوجه للتصدير نحو الخارج، حسب الالتزامات والتعهدات التي قطعها الشريك التركي.