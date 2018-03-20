ينتظر أن تشهد ارتفاعا قياسيا بعد اعتماد 40 مصنعا

ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء السيارات بقرابة 38 بالمائة خلال جانفي

كشفت أرقام مديرية الجمارك عن تحويل مصانع تركيب السيارات لـ 191.6 مليون دولار نحو الخارج لاستيراد السيارات المفككة قصة تركيبها محليا، حيث شهدت الفاتورة ارتفاعا بأكثر من 37.44 بالمائة خلال شهر جانفي سنة 2018 مقارنة بسنة 2017، بزيادة قدرها 904.07 مليون دولار.

عاد منحنى فاتورة استيراد السيارات للصعود بعد دخول مصانع جديدة لتركيب السيارات في الجزائر حيز الخدمة، حيث بلغت فاتورة التجميعات المستوردة بغرض تركيب السيارات محليا من طرف الوكلاء ما قيمته 191.6 مليون دولار خلال الشهر الأول من 2018، حيث أكدت ارقام الجمارك أن فاتورة واردات مجموعة الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات السياحية قد سجلت ارتفاعا بأكثر من 19.44 بالمائة، محتلة بذلك المرتبة الثالثة ضمن المواد الأكثر استيرادا بعد كل من القمح والفرينة بـ253.13 مليون دولار، بارتفاع قدر بـ5.2 بالمائة، ثم الأدوية بـ207 مليون دولار بارتفاع بلغ 101.08 بالمائة، حسبما أكدته أرقام الجمارك.

وينتظر أن تعرف الفاتورة ارتفاعا فاحشا بعدما فصلت الحكومة في قضية مصانع تركيب السيارات المعتمدة بعد البلبلة التي أثارتها تعليمة الوزير الأول إلى عدد من الوزراء حول تأطير نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر، في قرار مناقض لمساعي الحكومة الرامية لخفض فاتورة الاستيراد، حيث صادق الوزير الأول أحمد أويحيى على قائمة تضم 40 متعاملا لتركيب مختلف المركبات من دراجات نارية وآلات الأشغال العمومية في انتظار تمريرها عبر غربال المجلس الوطني للاستثمار، مما يعني ارتفاع فاتورة الاستيراد، حيث كشفت أرقام مديرية الجمارك عن تحويل مصانع تركيب السيارات مبلغ 1.8 مليار دولار نحو الخارج لاستيراد السيارات المفككة قصد تركيبها محليا، حيث شهدت الفاتورة ارتفاعا بأكثر من 101 بالمائة خلال سنة 2017، مقارنة بسنة 2016، بزيادة قدرها 904.07 مليون دولار. وللإشارة، أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن نشر الوزارة لأسعار السيارات المركبة محليا لدى خروجها من المصنع سيسمح بتشديد الرقابة لاحقا، بغية تسويقها بسعرها الحقيقي، مشددا على أن وزارته ستخصص لجانا لمراقبتها وتفادي المضاربة، مشيرا إلى أن ندرة السيارات لدى وكلاء البيع سببها المضاربة.