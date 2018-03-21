مباركي يدعو لنظام توجيه فعال للتلاميذ

دعا وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي, الأربعاء بالجزائر العاصمة, الى اقتراح نظام توجيه " فعال" في مسار التعليم المهني, بهدف المساهمة "بقوة" في تطوير الاقتصاد الوطني و تحقيق المشاريع المستقبلية للشباب ب"فعالية أكثر".

وقال مباركي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء جهوي خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد أن "عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون عملية شاملة وتمس هذا الجهاز من مختلف زواياه , لأن تفوق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني مرهون بالتوجيه الذي قد استفاد منه, لذا اتوجه الى جميع الفاعلين في عملية التوجيه , للعمل سويا على اقتراح نظام توجيه فعال, يسمح لأبنائنا وبناتنا من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل اكثر فعالية, والمساهمة بقوة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني".

و ذكر أن الهدف من "اعادة النظر في الهندسة البيداغوجية" لمسار التعليم المهني والتي مست مدة الدراسة والشهادة المتوجة الى جانب الحقوق المرافقة للادماج المهني للمتخرجين هو "جعل هذا المسار أكثر جاذبية" عند التلاميذ.