زمالي يُرجعها إلى الطلب المتزايد على مناصب الشغل

التوجه لإنشاء 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة لمواجهة البطالة

- تسهيلات وامتيازات الحكومة للجالية بالخارج مكنت من إنجاز 60 مؤسسة ناشئة بالجزائر

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن عجز في حجم المؤسسات المصغرة مقدر بـ 1 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأن إنشاءها يعمل على محاربة البطالة وتقليص نسبتها إلى أقل من 12 بالمائة، فضلا عن تطوير الاستثمار لترقية الاقتصاد الوطني، مشددا على توفير نفس الامتيازات والتسهيلات للجالية الجزائرية بالخارج والتي خلقت 60 مؤسسة ناشئة بالجزائر.

أوضح زمالي في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل سلام تحت شعار المؤسسة الناشئة، النجاح بالابتكار ، بأن السوق الوطنية تعاني حقيقة من عجز في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يربو عن 1 مليون مؤسسة ناشئة، معتبرا في هذا الشأن الصالون فرصة أما الشباب من داخل الوطن وخارجه لولوج عالم الشغل والمؤسسات، من خلال استحداث صناديق 1-1 كهمزة وصل بين الشاب الجزائري والمؤسسات الكبرى سواء من الجمارك أو الضرائب وكذا مركز السجل التجاري للاستفادة من خبرات وتوجيهات هذه المؤسسات. وأرجع الوزير ذاته عدم تراجع نسب البطالة تحت 11.7 بالمائة المسجلة إلى غاية سبتمبر من السنة الماضية، إلى زيادة عدد طلبات العمل بالرغم من مناصب الشغل المتوفرة وبالموازاة مع الشح في عدد المؤسسات الناشئة سهلة الإنشاء والتي تستقطب الشباب خريجي الجامعات وكذا خريجي معاهد التكوين، مضيفا بقوله البطالة لا تُحل بقرار إداري بل بخلق مؤسسات منتجة . بلغة الأرقام كشف الوزير عن أن 60 مستثمرا من الشباب الجزائري المهاجر خريجي الجامعات استفادوا من تسهيلات وتحفيزات الحكومة وخلقوا مؤسسات ناشئة لهم في مختلف القطاعات، خاصة في ما يتعلق بالبدائل الاقتصادية الحديثة والمتطورة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، منوها في الوقت ذاته بأن هؤلاء يستفيدون من نفس التسهيلات والامتيازات بشرط إلزامية مساهمة المستثمر الشخصية للمشروع بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن البنوك ترافق العملية عبر فروعها بالخارج ضف إلى ذلك التسهيل الذي يستفيد منه صاحب المشروع من أخذ موعد يناسبه لمقابلة لجنة الإنتقاء وتمويل المشاريع. وأضاف زمالي في سياق ذي صلة بأن الهدف من مثل هذه التظاهرات هو عرض وشرح مختلف آليات دعم المؤسسات الناشئة والشباب حاملي المشاريع المبتكرة، فضلا عن الترويج للمؤسسات الناشئة الناجحة في مختلف المجالات. وفيما يخص تسديد ديون كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث صرح مسؤول الهيئتين إلى أنه تم تسديد 84 بالمائة من قروض أونساج و60 بالمائة من قروض كناك خلال سنة 2017. اتفاقية بين كناس وجمعية البنوك لعصرنة الإدارة وتحسين الخدمة وفي سياق غير بعيد أشار زمالي إلى الاتفاقية المبرمة بين صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك بهدف وضع قاعدة بيانات رقمية متاحة بين الطرفين، حيث تندرج في إطار عصرنة الإدارة وتطهير مناخ الاستثمار عبر التخفيف من ملف الاستثمار، فضلا عن عصرنة خدمات البنوك فيما يخص منح القروض.