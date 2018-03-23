السعودية تتوقع تمديد قيود الإنتاج على النفط خلال 2019

قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء فى أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض فى عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

وقال الفالح فى مقابلة أجرتها رويترز فى واشنطن أمس الخميس "نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذى نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع فى فيينا".

وتابع قائلا "نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التى سنعمل بها فى 2019". وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق "لا يعنى بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى الخفض.