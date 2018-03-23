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27 بالمائة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة في غضون 2030

  23 مارس 2018 - 15:44   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
27 بالمائة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة في غضون 2030

صرح مدير الطاقة و المناجم لولاية الجزائر، علي بن يخلف، الخميس بالجزائر العاصمة أن مجموع 27 بالمائة من استهلاك الجزائر الطاقوي في آفاق سنة 2030 سيكون مصدره الطاقات المتجددة.

وبمناسبة الإعلان عن الاحتفال بطبعة 2018 لأكبر حدث بيئي في العالم " ساعة للأرض" في الجزائر، أكد بن يخلف أنه بفضل وضع برنامج (يجري إنجازه) حول إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات النظيفة (الشمسية و الهوائية ...الخ) في آفاق 2030 فإن مجموع 27 بالمائة من استهلاك الجزائر الطاقوي سيكون مصدره الطاقات المتجددة.و من أصل 22 ألف ميغاواط المتوقعة، تم إنتاج أكثر من 500 ميغاواط إلى غاية نهاية 2017 انطلاقا من 23 محطة ضوئية فولطية عبر التراب الوطني حسب قوله مضيفا أن تجسيد هذا البرنامج سيتم تدريجيا إلى غاية بلوغ 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030.

و في مجال النقل، سيتم في آفاق 2030 تحويل 1 مليون سيارة (برنامج وطني) إلى مصدرين طاقويين نظيفين و هما الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز لتعويض الوقود الملوث.و خلافا للوقود الكلاسيكي فإن هذين الغازين يقلصان انبعاث الاحتباس الحراري بشكل معتبر و انبعاثات الغازات الملوثة حسب خبراء وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.و حسب الخبراء ستتم عملية تحويل سيارات البنزين نحو الغاز الطبيعي المضغوط و سيرغاز تدريجيا كل سنة إلى غاية بلوغ أكثر من 1 مليون سيارة في آفاق 2030.و من المقرر في سنة 2018 تحويل 50 ألف سيارة نحو الطاقات النظيفة إضافة إلى 100 ألف سيارة أخرى في سنة 2019 حسب وكالة ترقية الاستعمال العقلاني للطاقة.

 

 

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