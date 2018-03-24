أسعار النفط تتخطى 70 دولار

صعدت أسعار النفط عند نهاية جلسة مساء أمس إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر جانفي بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن أوبك والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019 ومع تزايد القلق بشأن مستقبل صادرات إيران من الخام.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 6.4 بالمائة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو.

وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ يوليو مع صعودها 5.5 بالمائة، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 بالمائة.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين للارتفاع. وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.