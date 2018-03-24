تنظيم صالون التجهيزات الاستشفائية والطبية من 28 إلى 31 مارس بالعاصمة

ستنظم الطبعة ال10 للصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية من 28 إلى 31 مارس الجاري بقصر المعارض (الجزائر العاصمة) بمشاركة دولية "واعدة و ابتكارات", حسبما جاء في بيان للمنظمين.

و أوضح المصدر أن هذه الطبعة ,التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة و بدعم من وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, "تعد بعروض في مجال التجهيزات, لا سيما من حيث التكنولوجيات الطبية الحديثة بهدف تقديم مساهمة في تعزيز العرض الوطني".

و سيعرف الصالون الدولي للتجهيزات الاستشفائية و الطبية في طبعته العاشرة تنظيم "اللقاءات الأولى لصناعات التجهيزات الطبية" التي تهدف إلى "احصاء المنتجين الوطنيين القادرين على التصدير و كذا الاعلام حول آليات المساعدة على التصدير و كذا التحضير لإرسال بعثات استكشاف بغرض الاطلاع على الاسواق الافريقية".

و أشار المنظمون أن هذه اللقاءات "تندرج ضمن توصيات و توجيهات السلطات العمومية التي وضعت تدابير تأطير رامية إلى ترقية الانتاج الوطني في الأسواق الخارجية".