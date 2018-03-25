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افتتاح الصالون الدولي الـ8 لصناعة البترول والغاز بوهران اليوم

  25 مارس 2018 - 11:29   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
افتتاح الصالون الدولي الـ8 لصناعة البترول والغاز بوهران اليوم

افتتحت اليوم الأحد بولاية وهران فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي حول صناعة البترول والغاز في شمال افريقيا "ناباك 2018" بمشاركة ما يفوق 500 مؤسسة وشركات وطنية كبرى للمحروقات كسوناطراك ومجمع سونلغاز بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى الناشطة في هذا المجال من ازيد 40 بلد.

 وأوضح جعفر ياسيني منظم المعرض الدولي للمحروقات في شمال افريقيا للاذاعة أن هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة  ستعرف مشاركة حضور مشاركين وطنيين وأجنبيين يمثلون شركات بترولية وشبه بترولية كبرى ومنتجي التجهيزات واطارات الهندسة والخدمات والصيانة والتوزيع في بلدان قارة افريقيا واوروبا وآسيا وامريكا .

 

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