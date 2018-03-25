استثمر 2 مليار دولار في الطاقات المتجددة خلال 15 سنة

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي إن الصالون الدولي الأول للبيئة والطاقات المتجددة الذي تنطلق أشغاله هذا الاثنين بالجزائر، يعتبر تتويجا لمسار طويل من الاستثمارات والعمل والبحث .

وأوضحت فاطمة الزهراء زرواطي خلال نزولها ضيفة على فوروم الاذاعة الاحد أن هذا الصالون سيكشف النقاب عن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكيفية ترقية الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، مشيرة إلى أن الجزائر استثمرت 2 مليار دولار خلال 15 سنة في حوالي 1200 مشروع في مجال الطاقات المتجددة ، فضلا عن إزالة 30 بالمائة من كل الاختلالات البيئية .

وأضافت ضيفة الفوروم أنه خلال الفترة نفسها تعززت التشريعات الجزائرية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والاستثمار في الطاقات المتجددة بـ 13 قانون و124 نص تطبيقي ما أعطى دفعا قويا لأهمية البيئة في كل المشاريع التنموية الاقتصادية.