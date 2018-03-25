فوضى سوق السيارات وحملة المقاطعة تطيح برؤوس من وزارة الصناعة

يبدو أن الفوضى التي تشهدها سوق السيارات مؤخرا، عقب إعلان وزارة الصناعة لأسعار السيارات المركبة محليا «الأغلى» مقارنة بالمستوردة، والذي تبعته حملات مقاطعة أهمها «خليها تصدّي» كضغط على السوق لتتراجع أسعار السيارات التي تعرف غلاء «غير مبرر»، أرغمت وزير الصناعة يوسف يوسفي إحداث تعديلات على مستوى المدير العامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية وكذا هيئة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُنتظر منها متابعة نشاط تركيب السيارات وخلق مناولة محلية فضلا عن ترقية المؤسسات الناشئة ومرافقتها.

شرع وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، في حملة تغييرات تعد الأولى من نوعها منذ ترؤسه القطاع منذ 6 أشهر، حيث قام بتعيين مديرين عامين جديدين بالوزارة كُلفا بتسيير مديريتين بالقطاع تشملان مجال صناعة وتركيب السيارات والتطور التكنولوجي علاوة على تطوير المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناشئة.

حسبما كشفت عنه الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة على موقع التواصل الإجتماعي «فايس بوك»، فقد تم تعيين مصطفى عبد الكريم مديرا عاما للتطوير الصناعي والتكنولوجي، حيث كان هذا الأخير مستشارا لوزير الصناعة وكان متابعا بملف مشاريع تركيب وتجميع للسيارات «أس كا دي» و»سي كا دي» على مستوى ديوان الوزير. شمل التعديل الثاني تعيين حسيبة مقراوي على رأس المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت تشغل منصب مديرة عامة للتنمية الصناعية والتكنولوجية في وزارة الصناعة سابقا، وقبلها مديرة لوكالة الضبط والوساطة العقارية. تأتي هذه التغييرات بالموازاة مع الجدل الذي تعرفه سوق السيارات والذي أثارته أسعارها المركبة محليا والتي أعلنت عنها وزارة الصناعة والمناجم مؤخرا، والذي خلف استياء لدى الجزائريين بمقاطعة سوق السيارات المركبة والمستعملة قصد خفض أسعارها للمستوى «المعقول» دون أي هامش ربح يفوق السيارات المستوردة من الخارج. تندرج التغييرات في سياق التعديلات وفقا لأهداف القطاع وأولوياته، بهدف إعطاء نفس جديد للقطاع خاصة ما يتعلق بمجال التطور التكنولوجي وترقية الصناعة وضبط مجال تركيب السيارات في الجزائر، حيث تكلف هذه الهيئة بوضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي، والمساهمة في تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية وكذا اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية لتطوير الإدماج والمناولة ، على غرار إعداد برامج تطوير الإدماج والمناولة ، اقتراح التدابير والأعمال الرامية إلى ضمان تطوير الإدماج والمناولة، فضلا عن كل هذا تقوم المديرية بترقية النشاطات الصناعية الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الجديدة، ضف إلى ذلك ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي ودعامات التنمية التكنولوجية ووضع السياسات والبرامج التي من شأنها تحديث وتأهيل المؤسسات الصناعية، إضافة على كل ذلك تقوم بالتقييم الدوري لمستوى التنمية الصناعية والتكنولوجية.