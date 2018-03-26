أويحي يؤكد أن التكفل بالشباب تحدي معاصر واستثمار ثمين للجزائر

قال الوزير الأول، أحمد أويحىي هذا الإثنين بالجزائري إن التكفل بالشباب يعد تحديا معاصرا كبيرا و استثمارا ثمينا للجزائر، مؤكدا أن رهان التشغيل احتل هو كذلك مكانة جوهرية.

وفي هذا الصدد أكد أويحيى- لدى افتتاحه لأشغال الندوة الإقليمية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الجديد لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والشباب والتكنولوجيا والمالية،المنظمة بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي،أن الجزائر تفتخر لكون 11 مليون من أبنائها أي أكثر من ربع عدد السكان يتوجهون كل صباح إلى المدرسة أو الجامعة أو مراكز التكوين المهني.

كما أشار الوزير الأول إلى أن سياسة التربية والتكوين هذه التي تعد عمومية في معظمها، يخصص لها سنويا ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا من ميزانية الدولة.

وتابع أويحيى قائلا إن "من ضمن حاجيات الشباب الأخرى يحتل رهان التشغيل "مكانة جوهرية" مضيفا أنه في هذا المجال استطاعت الجزائر خفض معدل البطالة من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 12 بالمائة حاليا وذلك "بفضل إنعاش اقتصاد متنوع وبرامج لدعم التشغيل لا سيما تلك الموجهة للشباب".

ومن بين أهم البرامج ذكر الوزير الأول دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لصالح الشباب الذي تمكن منذ سنة 2010 من إنشاء 500.000 مؤسسة جديدة في كل المجالات مع استحداث ما يقارب 2ر1 مليون منصب شغل دائم.