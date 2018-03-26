تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين مع تأثر الأسواق العالمية سلبا بالمخاوف من حرب تجارية وشيكة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي آسيا استهلت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام تعاملاتها بقوة من حيث الحجم مع شراء المستثمرين وتجار السلع الأولية في أحدث أداة مالية عالمية لتداول النفط.

لكن شبح حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله على الأسواق مما عصف بالأسهم الآسيوية اليوم الإثنين. وتأتي التراجعات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مذكرة قد تفرض رسوما على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار.

وأثر ذلك سلبا على عقود النفط الخام الآجلة أيضا. وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 65.59 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.23 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو 0.3 بالمائة.

وقفزت عقود شنغهاي إلى 447.1 يوان (70.88 دولار) للبرميل بعد فترة وجيزة من تدشينها ثم تراجعت لتغلق عند 429.9 يوان (68.15 دولار) في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.

وتعرض الخام لضغوط أيضا من ارتفاع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 804 مما ينبئ بمزيد من الزيادة في الإنتاج الذي قفز بالفعل بمقدار الربع منذ منتصف 2016 إلى 10.4 مليون برميل يوميا.