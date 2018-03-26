شريط الاخبار
الأطباء الأخصائيون يدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم محمد عيسى يتهم فركوس بمحاولة بث الفرقة وتقسيم المجتمع أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين ألف جندي يتخرج من مدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي سنويا بن زعيم يتحدى ولد عباس ويؤكد أنه ضحية لمواقفه رفع الانسداد عن بلدية آث شافع و4 أخرى لا تزال تعاني بتيزي وزو بن مرادي: "تراجع العجز التجاري إلى 100 مليون دولار" الجزائر تدين استهداف السعودية بالصواريخ من اليمن الكشف عن تاريخ مسابقة الترقية وعدد المناصب المخصصة لها بداية الأسبوع قايد صالح يشدد على أهمية تدريس التاريخ للأجيال لإيصال رسالة الشهداء الجزائر تنتظر فرض أو تعميم تأشيرة العمرة والحج الإلكترونية حرفية تتعرض لسرقة "برانيس عرائس" شاركت بها في صالون الحرفيين سمسار يحتال على صاحب مطعم ويسلبه مركبة بقيمة 220 مليون سنتيم مسير مدرسة خاصة يقاضي شريكه الخبير القضائي بالوشاية الكاذبة مروّجون حاولوا إغراق العاصمة بكمية معتبرة من المخدرات سيدة تحطم سيارة جارها بسبب ركنها يوميا أمام مسكنها بسعيد حمدين العنصر البشري وراء ارتفاع حوادث المرور والتوعية ضرورة للحدّ منها قارورات «سير غاز» لتزويد 50 ألف سائق سيارة أجرة قريبا الإطاحة بعصابة تحترف اختلاس الأموال العمومية نحو توقيع 80 اتفاقية شراكة بين المؤسسات المصغرة ماجــــــــــر فــــــــــي أقــــــــــوى اختبــــــــار مـــــــع «الخضـــــــر» الكنـــــــــــاري يختــــــــــار «حمــــــــــلاوي» لاستقبــــــــــال الكلاسيكــــــــــو العميد يعول على «التاسعة» ولا يهتم بقضية الملعب أويحيى يقرّ بوجود نقائص في مناخ الأعمال وجب استدراكها وزارة الفلاحة تُحمّل الموزعين مسؤولية التلاعب بحليب «الزوالية» سوناطراك توقع عقدين مع شركتين أجنبيتين 329 مشروع استثماري سيوفر 49 ألف منصب شغل عبر بلديات وهران صفحات افتراضية تفضح أسرار البيوت عمان تكرم الفنانة القديرة شافية بودراع مهرجان السينما المتوسطية يسلط الضوء على إبادة الروهينغا اتفاقية لتكوين الشباب في الأرشيف والتوثيق والإرشاد السياحي والضرائب أكاديميون جزائريون بتركيا للتبادل الثقافي بين البلدين فوضى سوق السيارات وحملة المقاطعة تطيح برؤوس من وزارة الصناعة رفع السرية عن الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا زهراء فاسي ترفض الاعتذار وتصر على عنصريتها امتلاك سكنات «عدل» بالشراكة والعاطلين عن العمل «غير مقصيين» إجراءات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن من مركز « vfs global» نهاية القبضة الحديدية بين مدير الصحة لسكيكدة والجراحين مرضى يشكون الإهمال ومواعيد مؤجلة إلى إشعار آخر تنسيقية المقيمين تكذّب وزارة التعليم العالي وتصف الممتحنين بالغرباء
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين

الأمطار تعرقل الحركة والأسعار ترتفع بـ 50 بالمائة في ظرف 48 ساعة

أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين

  26 مارس 2018 - 14:14   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين

 مجبر: البطاطا بـ 100 دينار الشهر المقبل في الأسواق  

 أثرت التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة على أسعار الخضر والفواكه في العديد من مناطق الوطن، حيث سجلت ارتفاعا رهيبا في أسعارها فاق نسبة 50 بالمائة في ظرف 48 ساعة، حيث تسببت العواصف الثلجية والأمطار في عرقلة حركة تموين الأسواق بالخضر والفواكه على غرار العاصمة، حيث شهدت أسعار البطاطا ارتفاعا وصل إلى 80 دينارا بأسواق الجملة ومن المتوقع أن تتجاوز 100 دينار خلال الشهر المقبل. 

تشهد أسعار الخضر والفواكه على غرار البطاطا، الكوسة «القرعة»، الجزر والبصل، منذ الساعات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق رغم وفرة المحاصيل، حيث ارتفعت مرتين عن سعرها الحقيقي بالنسبة لأسواق الجملة أين تراوح سعر البطاطا في سوق الجملة بالكاليتوس خلال 48 ساعة بـين 60 و80 دينارا، والجزر من 60 إلى 85 دينارا للكيلوغرام الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة الأمر بالنسبة للكوسة التي عرفت ارتفاعا رهيبا وصل إلى 150 دينار، بينما تراوح سعر الطماطم بين 85 و95 دينارا، في حين كانت أسعارها تتراوح بين 20 و35 دينارا. في ذات الصدد، لم يستبعد الخبير الفلاحي آكلي موسوني، في تصريح للمحور اليومي، إمكانية تكرر أزمة البطاطا التي عرفتها السوق الوطنية السنوات الماضية، بالنظر لضعف العرض مقابل الطلب المرتفع، والتي قفزت أسعارها في ظرف أيام من 40 دينارا للكيلوغرام الواحد إلى 70 دينارا، في الوقت الذي يجب أن تعرف الأسعار استقرارا بالنظر للفائض المسجل في الموسم الفلاحي لسنة 2017، أين توجه المستثمرون الفلاحيون للتصدير نحو الخارج بدعم من طرف الحكومة. في السياق ذاته، توقع موسوني استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة فوق عتبة 100 دينار بالتزامن مع موسم الجني، مرجعا أسباب التذبذب الذي تعرفه أسعار المنتجات الفلاحية إلى غياب مخطط زراعي للوزارة الوصية وعدم تحكمها في عملية الإنتاج، ناهيك عن ضعف آليات التصدير في السوق الوطنية والتي لا ترقى إلى المستوى المعمول به في الأسواق الدولية لإنجاح العملية بالنظر للنقص الفادح في الحاويات وعدم توفر الجودة المطلوبة.

 مجبر: البطاطا بـ 100 دينار  خلال الشهر المقبل

 من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه مجبر محمد أن أسعار البطاطا ستظل مرتفعة طيلة الشهر الجاري بالنظر لنفاد الفائض المسجل بغرف التبريد المقدر بـ3 مرات ما تم جنيه العام الماضي والذي وُجّه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، في انتظار عملية جني غلة الموسم الحالي التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي لتمتد إلى ماي المقبل على مستوى ولايات الهضاب العليا، مستغانم، عين الدفلى وتيارت وغيرها من الولايات التي تنتجها. وانتقد محدثنا في السياق سياسة وزارة الفلاحة غير المحكمة وغير المنظمة في مجال تصدير فائض الإنتاج الذي من المفترض الاحتفاظ به في غرف التبريد وإخراجه للسوق في فترة الندرة، داعيا وزارة الفلاحة إلى التحضير المُسبق لعمليات تصدير المنتجات الفلاحية، عن طريق غرس غلة مسبقة موجهة للسوق الدولية وكسب ثقة البلدان المستوردة تجاه نوعية وجودة المنتجات الوطنية ليصبحوا زبائن دائمين في غضون السنوات المقبلة.

  وسيلة قرباح

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات