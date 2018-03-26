الأمطار تعرقل الحركة والأسعار ترتفع بـ 50 بالمائة في ظرف 48 ساعة

أسعار الخضر والفواكه تلتهب بسبب عجز في التموين

مجبر: البطاطا بـ 100 دينار الشهر المقبل في الأسواق

أثرت التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة على أسعار الخضر والفواكه في العديد من مناطق الوطن، حيث سجلت ارتفاعا رهيبا في أسعارها فاق نسبة 50 بالمائة في ظرف 48 ساعة، حيث تسببت العواصف الثلجية والأمطار في عرقلة حركة تموين الأسواق بالخضر والفواكه على غرار العاصمة، حيث شهدت أسعار البطاطا ارتفاعا وصل إلى 80 دينارا بأسواق الجملة ومن المتوقع أن تتجاوز 100 دينار خلال الشهر المقبل.

تشهد أسعار الخضر والفواكه على غرار البطاطا، الكوسة «القرعة»، الجزر والبصل، منذ الساعات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق رغم وفرة المحاصيل، حيث ارتفعت مرتين عن سعرها الحقيقي بالنسبة لأسواق الجملة أين تراوح سعر البطاطا في سوق الجملة بالكاليتوس خلال 48 ساعة بـين 60 و80 دينارا، والجزر من 60 إلى 85 دينارا للكيلوغرام الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة الأمر بالنسبة للكوسة التي عرفت ارتفاعا رهيبا وصل إلى 150 دينار، بينما تراوح سعر الطماطم بين 85 و95 دينارا، في حين كانت أسعارها تتراوح بين 20 و35 دينارا. في ذات الصدد، لم يستبعد الخبير الفلاحي آكلي موسوني، في تصريح للمحور اليومي، إمكانية تكرر أزمة البطاطا التي عرفتها السوق الوطنية السنوات الماضية، بالنظر لضعف العرض مقابل الطلب المرتفع، والتي قفزت أسعارها في ظرف أيام من 40 دينارا للكيلوغرام الواحد إلى 70 دينارا، في الوقت الذي يجب أن تعرف الأسعار استقرارا بالنظر للفائض المسجل في الموسم الفلاحي لسنة 2017، أين توجه المستثمرون الفلاحيون للتصدير نحو الخارج بدعم من طرف الحكومة. في السياق ذاته، توقع موسوني استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة فوق عتبة 100 دينار بالتزامن مع موسم الجني، مرجعا أسباب التذبذب الذي تعرفه أسعار المنتجات الفلاحية إلى غياب مخطط زراعي للوزارة الوصية وعدم تحكمها في عملية الإنتاج، ناهيك عن ضعف آليات التصدير في السوق الوطنية والتي لا ترقى إلى المستوى المعمول به في الأسواق الدولية لإنجاح العملية بالنظر للنقص الفادح في الحاويات وعدم توفر الجودة المطلوبة.

مجبر: البطاطا بـ 100 دينار خلال الشهر المقبل

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه مجبر محمد أن أسعار البطاطا ستظل مرتفعة طيلة الشهر الجاري بالنظر لنفاد الفائض المسجل بغرف التبريد المقدر بـ3 مرات ما تم جنيه العام الماضي والذي وُجّه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، في انتظار عملية جني غلة الموسم الحالي التي ستنطلق نهاية الشهر الحالي لتمتد إلى ماي المقبل على مستوى ولايات الهضاب العليا، مستغانم، عين الدفلى وتيارت وغيرها من الولايات التي تنتجها. وانتقد محدثنا في السياق سياسة وزارة الفلاحة غير المحكمة وغير المنظمة في مجال تصدير فائض الإنتاج الذي من المفترض الاحتفاظ به في غرف التبريد وإخراجه للسوق في فترة الندرة، داعيا وزارة الفلاحة إلى التحضير المُسبق لعمليات تصدير المنتجات الفلاحية، عن طريق غرس غلة مسبقة موجهة للسوق الدولية وكسب ثقة البلدان المستوردة تجاه نوعية وجودة المنتجات الوطنية ليصبحوا زبائن دائمين في غضون السنوات المقبلة.

وسيلة قرباح