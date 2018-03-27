ملتقى رجال أعمال وخبراء اقتصاديين لمرافقة المستثمرين الجدد يوم 07 أفريل القادم

يحضر رجال أعمال ومستثمرين جزائريين في مختلف القطاعات لإطلاق الندوة الوطنية الأولى لتحفيز المستثمرين تحت رعاية المؤسسة الاقتصادية "فيزا أنفست"

تنظم المؤسسة الاقتصادية "فيزا أنفست" يوم 07 افريل القادم بفندق الشيراطون، الندوة الوطنية الأولى لتحفيز المستثمرين تحت شعار "نظرة إيجابية ..رجل اعمال ناجح"، حسبما أوضحه بيتن المؤسسة تحوز " المحور اليومي" على نسخة منه، حيث سيشرف على الندوة الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان بن خالفة ، بحضور عينة من المستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية وأصحاب المشاريع والشباب الراغبين في ولوج عالم الاستثمار والمقاولاتية.

وفي السياق ذاته، ستسمح الندوة بلقاء ممثلي الهيئات العمومية ذات الصلة بمجال الاستثمار في فضاء محترف مبني على النظرة الإيجابية، كما ستكون الندوة فرصة للتطرق إلى عديد التساؤلات التي تؤرق الراغبين في ولوج عالم الاستثمار، ومرافقتهم لتغيير المفاهيم الخاطئة لمجال الاستثمار في الجزائر – يضيف البيان-.

لطفي .ع