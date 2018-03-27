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مجمع معزوز يطلق شاحنة صينية صغيرة مركبة محليا بأقل من مليون دينار

  27 مارس 2018 - 12:40   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مجمع معزوز يطلق شاحنة صينية صغيرة مركبة محليا بأقل من مليون دينار

أعلن المجمع الصناعي "معزوز" على لسان مديره، أحمد معزوز، شروعه ابتداءا من الفاتح من أفريل 2018، في إنتاج وتسويق شاحنات صغيرة للعلامة الصينية "شيري" المعروفة لدى الجزائريين بسيارتها "كيو كيو" التي عرفت رواجا وشهرة واسعين.

وتكمن المفاجأة في أسعار هذه الشاحنات التي ستعرف تخفيضات معتبرة قد تصل إلى 30 بالمائة مقارنة بأسعار تلك المستوردة، في الحين الذي تشهد فيه جل أسعار سيارات العلامات الأخرى ارتفاعا معتبرا، حيث يعتبر هذا الخبر سارا خاصة بالنسبة للتجار والمقاولين الشباب الباحثين عن وسيلة نقل تجمع بين العملية والاستقلالية وبأسعار معقولة وفي متناول الجميع.

ومن شأن هذه المبادرة تعزيز موقع هذا المجمع الاقتصادي في سوق تركيب السيارات والذي يسجل حاليا نسبة اندماج مقدرة بـ 50 بالمائة والتي قد تصل إلى 70 بالمائة خلال السنة الأولى من دخول المجمع حيز الإنتاج، ما يجعل منه أول متعامل إقتصادي يطبق ويحترم دفتر الشروط المنظم لهذا النشاط والذي ينص صراحة على وجوب كون سعر السيارات المنتجة محليا اقل من سعر تلك المستورة.

وتعتبر أسعار هذه الشاحنات المحلية الصنع معقولة جدا وفي متناول الجميع، بنسبة تخفيض قد تصل إلى 600.000.00 دج، حيث يقدر سعر الشاحنة الصغيرة ذات مقصورة واحدة بـ 990.000،00 دج بدل 1.135.000.00 دج لتلك المستوردة، بينما يقدر سعر الشاحنة الصغيرة الثنائية المقصورة بـ 1.190.000.00 دج بدل 1,950,000.00 دج و1.490.000.00 دج بالنسبة للشاحنة الصغيرة المبردة بدل 2.150.000.00 دج للنموذج المستورد.

ولقد أظهر مجمع معزوز طموحات كبيرة بتقديمه لأرقام في تنام متزايد واستثمارات واعدة تجسدت عبر إنشائه لوحدة سطيف للإنتاج والتي تتربع على مساحة 20 هكتار، بتكلفة إنتاج قدرت بـ 80 مليون يورو ومشاريع أخرى في الأفق مع نفس العلامة الصينية التي تنوي كذلك تصنيع قطع الغيار في الجزائر وتصديرها لكل وحدات العلامة الصناعية المتواجدة في القارة الإفريقية.

 

ل.ع

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