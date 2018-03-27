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تدشين مركب الغاز لحقل تيميمون بولاية أدرار

  27 مارس 2018 - 16:07   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تدشين مركب الغاز لحقل تيميمون بولاية أدرار

تم هذا الثلاثاء بولاية أدرار تدشين مركب الغاز لحقل تيميمون الواقع بحاسي بارودة والذي تم انجازه بالشراكة بين  سوناطراك وطوطال الفرنسية وسبسة الاسبانية.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أشرف على تدشين هذه المنشأة الغازية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بحضور وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، ووزير الاشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، والرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، عبد المومن  ولد قدور، وكذا ممثلين عن شركتي طوطال وسبسة.

وبالمناسبة أكد بدوي أن هذا المركب يعد "انجازا وطنيا جديدا يترجم  الرؤية الإستراتيجية المتميزة لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى دعم قدرات بلادنا  من الطاقات التقليدية والسماح لولايات الجنوب باستغلال أمثل لإمكانياتها".

كما أوضح أن المخطط الطاقوي "متكامل وشامل وقائم على إستراتيجية محكمة في  كل مناطق الوطن بما في ذلك المياه الإقليمية".

و بدوره، اعتبر وزير الطاقة هذا المركب يعد بمثابة "إنجاز كبير سيدعم صناعة  الغاز في الجزائر ودعم الشراكة مع شركاء الجزائر التقليديين في مجال الطاقة".

 

 

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