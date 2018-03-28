الجزائر تراهن على استقطاب 300 مليون دولار في الملتقى الأفريقي للاستثمار

أكد مدير المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير محمد أمين بوطالبي أن كل دول العالم متجهة أنظارها نحو السوق الأفريقية وعليه يجب استقطاب 300 مليون دولار خلال الملتقى الأفريقي للاستثمار و التجارة في طبعته الخامسة المقرر تنظيمه يوم السبت الـ 31 مارس بالجزائر كاستثمارات مباشرة قائلا إننا نراهن على توقيع 15 اتفاقية تكون بين الشركاء الجزائريين والأجانب.

وأوضح محمد أمين بوطالبي الأربعاء للاذاعة أن الجزائر وقعت اتفاقية للتبادل الحر لذا ستكون بوابة لأفريقيا لا سيما الدول الواقعة على الحدود ،مشيرا إلى أنه في الملتقى سيحضر وفد من ليبيا للبحث في إطار التبادل في مجال الإسمنت ومواد البناء وحتى المواد الغذائية.

وفي معرض حديثه استدل بمثال عن وجود 25 شركة صينية أوقفت تصدير منتجاتها وتود فتح مصانع لها في الجزائر في العديد من المجالات كالصناعات الغذائية وفي مواد البناء وغيرها.