دراسة التعديلات المقترحة على قانون ممارسة الانشطة التجارية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط للمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس اجتماعا حول دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حسب ما جاء في بيان للمجلس.

و قد درست اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه فؤاد مرابط رئيس اللجنة، تعديلين كانا قد اقترحا على مشروع هذا القانون و ذلك بحضور مندوبي اصحابهما.

وأشار ذات المصدر الى ان مكتب المجلس كان قد احال في اجتماعه المنعقد يوم أمس الاربعاء (28 مارس 2018)التعديلين المستوفيين للشروط القانونية على اللجنة لدراستها.