تمديد فترة بيع قسيمات السيارات لغاية 30 أفريل

أعلنت اليوم الجمعة مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها أصحاب السيارات السياحية والنفعية ونقل المسافرين أن قسيمات السيارات لا تزال متوفرة على مستوى مكاتب البريد.

وجاء هذا الإجراء في إطار تمديد فترة اقتناء قسيمات السيارات إلى غاية 30 أبريل بدلا من 31 مارس 2018 .

وعليه يدعو بريد الجزائر أصحاب السيارات إلى اقتناء القسيمة قبل انتهاء الفترة القانونية التي حددت بتاريخ 30 أبريل 2018 بدل 31 مارس 2018.

وبغية إنجاح هذه العملية تتعاون مؤسسة بريد الجزائر بشكل وثيق مع المديرية العامة للضرائب التي تسهر على تزويد مكاتب البريد بالقسيمات طيلة المدة القانونية للبيع.