"ايغل أزور" تفتح خطوطا نحو بيروت وبرلين وموسكو خلال 2018

أعلنت شركة النقل الجوي "آيغل أزور" عن فتح وجهات جديدة استجابة لطلبات الزبائن وتحسينا لمستوى الخدمات المقدمة، من خلال فتح خط بيروت في صائفة 2017 ثم برلين العاصمة الألمانية في الفاتح من ديسمبر ثم العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 21 ديسمبر من نفس السنة.

وأشار بيان صادر عن الشركة، أنه في إطار تجسيد توجهاتها لدعم الرحلات ذات المسافات المتوسطة، تعتزم شركة "آغل أزور" رحلات يومية تربط بين أورلي الفرنسية وميلان الإيطالية في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى توسيع خدمات الخطوط الجوية للشركة من خلال إطلاق رحالات المسافات الطويلة ابتداء من 21 جوان القادم، عبر إطلاق أول رحلة نحو تربط مطار أورلي ببكين، 3 مرات في الأسبوع، كما تعتزم الشركة إطلاق بتاريخ 5 جويلية الرحلة الجديدة الرابطة بين مطار أورلي بباريس وساو باولو "كومبيناس" بالبرازيل، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، مع رفع هذا المعدل إلى 5 رحالات أسبوعية ابتداء من شهر سبتمبر.

وأوضح بيان شركة ايغل أزور إلى أنّ الشركة ستدعم أسطولها الجوي بطائريتين من شركة "آرباص آ 330 ـ 200"، سيدخلان الخدمة ابتداء من منتصف أفريل الجاري، ليرتفع تبعا لذلك عدد طائرات الشركة إلى 12.