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فترة الخدمة الوطنية تحتسب للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط

  06 أفريل 2018 - 11:11   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
فترة الخدمة الوطنية تحتسب للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس بالجزائر العاصمة أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في نظام التقاعد المباشر، أي بالنسبة للعمال الذين أحيلوا على التقاعد في سن ال60 سنة فقط.

وفي رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، يتعلق بطلب احتساب سنوات الخدمة الوطنية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي ودون شرط السن، أوضح الوزير أنه" تطبيقا لأحكام قانون التقاعدي فإنَّ فترة الخدمة الوطنية تحتسب فقط بالنسبة للتقاعد المباشر الذي يستفيد منه العامل الأجير بعد استيفاء شرط السن القانونية المحددة بستين  (60) سنة".

وأشار السيد زمالي أن النظام الوطني للتقاعد يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال من خلال مساهمة العمال طيلة مسيرتهم المهنية باشتراكات تقتطع من رواتبهم لكي تستخدم لدفع معاشات ومنح المتقاعدين، مبرزا أن الأصل في الاستفادة من حق التقاعد يقوم على دفع اشتراكات لمدة محددة قانونا ضمانا لاستمرارية و ديمومة منظومة التقاعد والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق لفائدة الأجيال اللاحقة.

وفي هذا الصدد يحدد القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم  شروط، الاستفادة من معاش التقاعد بعنوان النظام العام والتي تتمثل في بلوغ سن 60 سنة على الأقل للعامل، مع إمكانية استفادة المرأة العاملة من تخفيض هذا السن إلى 55 سنة بطلب منها، ومدة العمل الدنيا المحددة بـ 15 سنة على الأقل.

 

وفي ذات السياق ذكر السيد زمالي أن نفس القانون المعدل بموجب الأمر رقم97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي أسس التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كإجراءين استثنائيين، و الذي تم إلغائهما بموجب القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016  المتعلق بالتقاعد، "حدد كل الفترات التي تعتمد وتحتسب في اعتماد هاذين النوعين من التقاعد دون إدراج سنوات الخدمة الوطنية".

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