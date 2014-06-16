بوادر العودة لما قبل 2014 تتجلى أكثر

سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»!

أسعار السيارات بموقع «وادي كنيس» لا تعكس الواقع

يستمر سيناريو الترقب في أسواق السيارات عبر الوطن بعد نجاح حملة «خليها تصدي»، واضطرار مصنع «كيا» لتركيب السيارات للإعلان عن تخفيضات مغرية في أسعار سياراته بحوالي 50 مليون سنتيم، في انتظار مفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة لدى مصانع «رونو»، «هيوانداي» و»سوفاك» لتركيب السيارات الألمانية، لتبدأ بوادر العودة لما قبل عام 2014 في التكرس ويلوح في الأفق سيناريو الانهيار لأول مرة.

لم يقتنع المستهلك الجزائري بالتخفيضات التي أقرها مصنع «كيا» لتركيب السيارات في الجزائر، بالرغم من أن التخفيضات التي أعلن عنها هذا الأخير كانت مغرية جدا حيث بلغت 50 مليون سنتيم على سيارات «بيكانتو» التي صنعت الحدث خلال الفترة السابقة، وقفزت أسعارها الى معدلات قياسية قبل الركود الكبير الذي يعرفه السوق منذ حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر، ويترقب الجزائريون التخفيضات التي ينتظر أن يعلن عنها منصع «هيونداي»، خاصة وأن سيارة «i10 « الواسعة الانتشار تعادل نظيرتها «بيكانتو» التي حدد سعرها ابتداء من 139 مليون سنتيم بعدما كانت بـ 189 مليون سنتيم، إضافة الى تخفيضات أخرى من المحتمل أن يعلن عنها مصنعي «سوفاك» و»رونو» باعتبار أن منطق العرض والطب هو المتحكم في الأسعار سواء الجديدة أو القديمة منها. وقد دفعت الحملات التي يقودها الكثير من رواد الفضاء الأزرق على غرار حملة «خليها تصدي» بعض السماسرة إلى ضرورة التخلص من سياراتهم في أسرع وقت قبل حدوث أي طارئ خاصة تلك المركبة محليا، وتم خلال الساعات الماضية طرح سيارة «i10» الجديدة ترقيم 2018 ما بين 150 و155 مليون سنتيم بدل 175 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز سيارة «سانديرو ستباوي» ذات محرك «ديزل» الـ 200 مليون سنتيم بالرغم من أن سعرها وصل لغاية الـ 230 مليون سنتيم خلال الفترة السابقة، أما سيارات «رونو سامبول» وكذلك «كيا بيكانتو» فلا حديث عنها خلال الفترة الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض العلامات الأخرى التي تركب سيارات شبه فاخرة، على غرار «سيات ايبيزا» الجديدة.

ولا يزال المستهلك الجزائري متخوفا من انهيار أسعار السيارات المستعلمة أكثر في ضل الركود الذي يشهده سوق السيارات عبر مختلف ولايات الوطن وتوقف عمليات البيع والشراء بشكل شبه كلي.

كما لن تستثنى السيارات المستوردة من أوروبا من آثار بوادر انهيار أسعار هذه الأخيرة في السوق، حيث ينتظر أن تعرف سيارات «كادي» و»رونو كونغو» و»بيجو 208» وغيرها تراجع في الأسعار.

وفي المقابل لا تعكس أسعار السيارات المتداولة بموقع «وادي كنيس» الشهير الواقع، إذ يبدوا أن بعض أصحاب السيارات والسمامرة غير مقتنعون بالتغيرات التي طرأت على السوق خلال الفترة الأخيرة ولا بالتخفيضات المغرية التي أعلن عنها في هذا الصدد.

زين الدين زديغة