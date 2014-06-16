شريط الاخبار
قيادة الجيش تتبنى استراتيجية لعزل تواصل الجماعات الإرهابية عبر الأنترنت سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»! إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست "ارتفاع الطلب على تأشيرة شنغن بقنصليات الغرب إلى 140 بالمائة" بوتفليقة يأمر بن غبريت بعدم التراجع عن سياسة "التضامن الوطني" «الأفافاس قائم وسيبقى وفيا لخطه السياسي» رمضان ورخص الاستيراد ... تحديات جلاب في تسيير قطاع التجارة أويحيى يتدخّل لإنصاف نواب الجنوب والمرأة ويستبق الصراع على المناصب «سيكوم 2018» يُخالف التوقعات ويبدد أولوية الحكومة في تبني الرقمنة الأطباء المقيمون وطلبة المدارس العليا يهددون بالتصعيد "تنظيم المناوبة لضمان خدمة مستمرة للمريض" الجزائر مرتاحة للمساعي الأممية لبعث الحوار بين المغرب والبوليساريو طلبة "الباك" يستفيدون من حصص دعم بسيكولوجي عبر 40 مؤسسة 70 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى استفادوا من التربية التحضيرية الأرندي «منتشٍ» لتجديد الثقة في أويحيى والأفلان «فرح» بعودة بدّة تهديدات ترامب للصين تهوي بأسعار النفط إلى 67.88 دولارا مراد زمالي: «فترة الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد المباشر» استلام المحطة البحرية للمسافرين بالعاصمة الشهر القادم عليوي يُحمّل وزارة التجارة مسؤولية الرقابة على توزيع الحليب سنتان حبسا نافذة لشابين اعتديا على آخر وسلباه مبلغ 175 مليون ببرج الكيفان عامان حبسا لشابين كانا يروّجان "الصاروخ"  مدمن مخدرات يطعن شقيقه بسكين عندما تدخل لوضع حد لتصرفاته بالحراش بناء يسرق قرابة نصف مليار من مسكن كان يعمل به بالحراش أسعار السلع الغذائية ترتفع عالميا تسليم مشروع 1600مسكن اجتماعي ببئر الجير نهاية جويلية مشاركات واسعة من الجنسين في نصف الماراطون العسكري إجماع على ضرورة ضبط حلول تقنية ملائمة لتبادل التجارب ماجر يبطل الإشاعات ويوجه الدعوة لشاوشي بوزيدي يريد «غرينتا» الكلاسيكو لتجاوز السطايفية «العميد» مصمم على تضميد الجراح وخطف الوصافة أسعى عبر فن «الحكي» لتعميق جسور الثقافة بين سوريا والجزائر الجزائر ضيف شرف معرض تونس الدولي الـ 34 للكتاب «خائن الأمانة يتعرض إلى عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا» «خليها تصدي» تعجّل برحيل بن مرادي و»تسلّط» ولد علي يوقعه في «الفينيش» الأخير "دي. جي. أس. أن" توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة 1645 متربص باتصالات الجزائر يطالبون بالتوظيف «الكناري» يخرج من النفق في انتظار التأكيد أمام الوفاق بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا جزئيا ولد علي... 33 شهرا من الإخفاقات والمهازل الرياضية حنون تشرع في التعريف بمباردتها المطالبة بمجلس تأسيسي
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»!

بوادر العودة لما قبل 2014 تتجلى أكثر

سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»!

  06 أفريل 2018 - 16:52   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوق السيارات ...سيناريو الانهيار يُرهب المصنِّعين و»البزناسية»!

أسعار السيارات بموقع «وادي كنيس» لا تعكس الواقع

يستمر سيناريو الترقب في أسواق السيارات عبر الوطن بعد نجاح حملة «خليها تصدي»، واضطرار مصنع «كيا» لتركيب السيارات للإعلان عن تخفيضات مغرية في أسعار سياراته بحوالي 50 مليون سنتيم، في انتظار مفاجآت أخرى خلال الساعات القادمة لدى مصانع «رونو»، «هيوانداي» و»سوفاك» لتركيب السيارات الألمانية، لتبدأ بوادر العودة لما قبل عام 2014 في التكرس ويلوح في الأفق سيناريو الانهيار لأول مرة. 

لم يقتنع المستهلك الجزائري بالتخفيضات التي أقرها مصنع «كيا» لتركيب السيارات في الجزائر، بالرغم من أن التخفيضات التي أعلن عنها هذا الأخير كانت مغرية جدا حيث بلغت 50 مليون سنتيم على سيارات «بيكانتو» التي صنعت الحدث خلال الفترة السابقة، وقفزت أسعارها الى معدلات قياسية قبل الركود الكبير الذي يعرفه السوق منذ حوالي ثلاثة أشهر أو أكثر، ويترقب الجزائريون التخفيضات التي ينتظر أن يعلن عنها منصع «هيونداي»، خاصة وأن سيارة «i10 « الواسعة الانتشار تعادل نظيرتها «بيكانتو» التي حدد سعرها ابتداء من 139 مليون سنتيم بعدما كانت بـ 189 مليون سنتيم، إضافة الى تخفيضات أخرى من المحتمل أن يعلن عنها مصنعي «سوفاك» و»رونو» باعتبار أن منطق العرض والطب هو المتحكم في الأسعار سواء الجديدة أو القديمة منها. وقد دفعت الحملات التي يقودها الكثير من رواد الفضاء الأزرق على غرار حملة «خليها تصدي» بعض السماسرة إلى ضرورة التخلص من سياراتهم في أسرع وقت قبل حدوث أي طارئ خاصة تلك المركبة محليا، وتم خلال الساعات الماضية طرح سيارة «i10» الجديدة ترقيم 2018 ما بين 150 و155 مليون سنتيم بدل 175 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز سيارة «سانديرو ستباوي» ذات محرك «ديزل» الـ 200 مليون سنتيم بالرغم من أن سعرها وصل لغاية الـ 230 مليون سنتيم خلال الفترة السابقة، أما سيارات «رونو سامبول» وكذلك «كيا بيكانتو» فلا حديث عنها خلال الفترة الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لبعض العلامات الأخرى التي تركب سيارات شبه فاخرة، على غرار «سيات ايبيزا» الجديدة.

ولا يزال المستهلك الجزائري متخوفا من انهيار أسعار السيارات المستعلمة أكثر في ضل الركود الذي يشهده سوق السيارات عبر مختلف ولايات الوطن وتوقف عمليات البيع والشراء بشكل شبه كلي.

كما لن تستثنى السيارات المستوردة من أوروبا من آثار بوادر انهيار أسعار هذه الأخيرة في السوق، حيث ينتظر أن تعرف سيارات «كادي» و»رونو كونغو» و»بيجو 208» وغيرها تراجع في الأسعار.

وفي المقابل لا تعكس أسعار السيارات المتداولة بموقع «وادي كنيس» الشهير الواقع، إذ يبدوا أن بعض أصحاب السيارات والسمامرة غير مقتنعون بالتغيرات التي طرأت على السوق خلال الفترة الأخيرة ولا بالتخفيضات المغرية التي أعلن عنها في هذا الصدد.

 زين الدين زديغة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات