اقصاء 100 ألف مخالف للتشريع الجبائي من التجارة الخارجية والطلب العمومي

سجلت البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناءهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي، حسبما أكده اليوم الاحد بالجزائر وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية.

وأوضح الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين، بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.

يذكر أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009، وذلك بواسطة ادخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.

وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال، كما تم وضع اجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الاهمية القصوى او ذات المخاطر، يتابع السيد راوية.

كما تم وفق الوزير إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة الى جانب عصرنة الادارة الجبائية من خلال وضع نظام اعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية.