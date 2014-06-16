2300 مليار اضافية لعصرنة مركب الحجار

صادق مجلس مساهمات الدولة على قرارات من أجل إنعاش مركب الحجار للحديد والصلب، حيث تمت الموافقة على إعادة تنظيم المركب، وتقرر في نفس الوقت إعادة جدولة ديونه طويلة المدى المقدرة بمبلغ يفوق 122 مليار دينار.

كما سيستفيد مركب الحجار من تمويل إضافي لعصرنته بمبلغ 23 مليار دينار، وسيزود أيضا بقدرات مستقلة للتموين بالكهرباء والمياه المعاد معالجتها، وعلاوة على ذلك، منح مجلس مساهمات الدولة موافقته على عقد شراكة صناعية وفق قاعدة 51/49%، بين مركب "سيدار" للحجار والمركب الصناعي "عمارة الدزاير"، حيث ستستثمر هذه الشراكة مبلغا يفوق 160 مليار دينار في منتجات جديدة للحديد والصلب على موقع الحجار.