توسيع الشراكة بين المجمع العمومي "مادار" للتبغ و مؤسسة جزائرية إماراتية

وافق مجلس مساهمات الدولة على توسيع الشراكة الصناعية بين المجمع العمومي "مادار" "الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت سابقا" و الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية " أونيتد توباكو كومباني" حسب ما أفاد به أمس الثلاثاء بيان للوزارة الأولى على موقعها الالكتروني

و أوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق "بتأجير" و ليس بالتنازل كما تداولته بعض المصادر- للمعدات و رخص الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا للشركة الجزائرية الامارتية المختلطة " أونيتد توباكو كومباني" و ذلك مقابل دفع 3.5 مليار دينار سنويا و عصرنة تجهيزات و مناهج عمل المؤسسة العمومية