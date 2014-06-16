أسعار النفط تنتعش

ارتفعت أسعار النفط لتسجل أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ جويلية 2017، وسط دعم من العمل العسكري ضد سوريا وبروز تقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية.

وأثارت العملية العسكرية في سوريا مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط، لكن لا توجد مؤشرات تصعيد، إلا أن الخبراء أكدوا قيام المتعاملين في سوق النفط على زيادة مراكزهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 56 سنتاً، أو 0.78 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولاراً للبرميل، منهية الأسبوع بمكاسب تبلغ حوالي 5 دولارات أو 8 في المائة.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً، أو 0.48 في المائة، لتغلق عند 67.39 دولاراً للبرميل، منهية أيضاً الأسبوع بزيادة قدرها 8 في المائة.