بولنوار يدعو إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير ويكشف:

10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه ستسوّق خلال رمضان

سنطالب وزارة التجارة برفع حظر استيراد اللحوم المجمدة والفواكه الجافة

طمأن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، الجزائريين بوفرة المواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها خلال شهر رمضان الذي يفصلنا عنه سوى أربعة أسابيع، مستبعدا أي ندرة لهذه المواد، في حين طالب المواطنين بترشيد الاستهلاك والابتعاد عن التبذير، مؤكدا أن مصالحه سوف تطلب من الحكومة رفع الحظر عن استيراد اللحوم والفواكه الجافة.

استبعد بولنوار تسجيل أي ندرة في المواد الغذائية على غرار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء خلال شهر رمضان وذلك تزامنا مع موسم الجني قائلا إن رمضان 2018 لا يختلف عن رمضان 2017 من ناحية الوفرة في المواد الغذائية، وهو الأمر الذي سيسهم في تزويد الأسواق بكل ما يحتاجه المواطن من هذه المنتجات الفلاحية ، متوقعا استقرار الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل.

وحسب تقديرات تجار الجملة، أضاف بولنوار، أن خلال رمضان سيتم تسويق أزيد من 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه للجزائريين وهو ما يعادل 800 غ حصة كل مواطن من هذه المنتجات يوميا، معتبرا في الوقت ذاته، أن الكمية كافية جدا، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير خاصة مادة الخبز، التي يرمي الجزائريون منها 6 ملايين خبزة يوميا. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بضمان استقرار الأسعار اللحوم البيضاء والحمراء والفواكه الجافة خلال شهر رمضان، كشف المسؤول الأول عن الجمعية، أن مصالحه ستقوم بتقديم طلب رفع الحظر عن استيراد اللحوم المجمدة والفواكه الجافة والمكسرات، مبرزا في الوقت ذاته، دور الجمعية في تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، منوها إلى مبادرتها الرامية إلى حث 16 متعاملا اقتصاديا للاستثمار في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج وصناعة الأحذية بعد أن توقفوا عن نشاط الاستيراد مع ضمان الجمعية لتسويق منتجاتهم عبر مختلف تجار ولايات الوطن. فيما يتعلق بتوفر المنتجات الفلاحية للمواطنين بالجنوب، قال بولنوار، إن الولايات الصحراوية خلال السنوات الماضية تحولت إلى مصدر لتموين السوق الوطنية بالخضر والفواكه على غرار ولايات الوادي، غرداية، أدرار، تندوف، داعيا المستثمرين إلى التفكير في توسيع مساحات الإنتاج الزراعي في الولايات الصحراوية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية لتسهيل التسويق، ملحا على ضرورة وأهمية استقطاب الشباب الناشط خارج الإطار القانوني بإنشاء مساحات تجارية وأسواق جوارية، مقدرا في ذات السياق، العجز بـ 800 إلى 1000 سوق جوارية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الخواص والتجار إلى إنجاز هذه الأسواق وعدم انتظار مشاريع السلطات العمومية.