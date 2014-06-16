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رغم حملات المقاطعة خليها تصدي

سوفاك تسوّق 7200 سيات إيبيزا محلية خلال 3 أشهر

  15 أفريل 2018 - 20:41   قرئ 50 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوفاك تسوّق 7200 سيات إيبيزا محلية خلال 3 أشهر

أعلنت شركة  سيات  الأم أن مجمع سوفاك تمكن من تسوق 7200 مركبة  ايبيزا  مركبة محليا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، محتلا بذلك المرتبة الخامسة عالميا ضمن أفضل أسواق العلامة، مسجلا ارتفاعا كبيرا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بتسويق 900 وحدة.

 

تمكنت  سيات  الجزائر من تحقيق أرقام كبيرة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية رغم نجاح حملة  خليها تصدي  وتسجيل عزوف نسبي عن اقتناء السيارات المركبة محليا، بعد كشف وزارة الصناعة عن أسعار خروجها من المصنع ووجود فوارق كبيرة لبعض العلامات، حيث أكدت الشركة الأم أن مصنع  سوفاك  الذي يركب سيارات  إيبيزا  سوق 7200 وحدة منذ جانفي إلى غاية نهاية مارس الفارط، ليكون بذلك السوق الخامس عالميا من حيث الحجم بعد أن اكتفى خلال السنة الفارطة بتسويق 900 وحدة خلال الثلاثي الأول، وأضاف المسؤول الأول عن الشركة أن تركيب سيارات  أرونا  و ليون  بمصنع غليزان سيكون ابتداء من الصيف المقبل لدعم نجاح الشركة في الجزائر.

تأتي هذه التصريحات بعض الضجة التي أثارتها أسعار الخروج من المصنع التي أرسلها أصحاب المصانع للوزارة، حيث كشفت الوزارة عن أسعار تخص كل من  رونو  و هيونداي ،  فولكسفاغن  و كيا ، تظهر تباينا كبيرا بين كلفة الإنتاج في المصنع وأسعار البيع النهائي، حيث تتراوح الزيادات ما بين 20 إلى 50 مليون سنتيم لبعض السيارات التي توصف بالفخمة، ما يطرح تساؤلات حول الطريقة المعتمدة لتحديد الأسعار ومدى فاعلية أجهزة الرقابة، التي ستسمح بمراقبة هوامش الربح، بسبب وجود إمكانية لجوء مصنعين إلى تضخيم تلك الهوامش، مما أثار بعض التساؤلات حول الأسعار المطبقة محليا، وما عزز الشكوك بوجود تلاعب في الأسعار، هو تزامن الإعلان عن تلك القائمة مع تسريب إشاعات تتحدث عن انخفاض أسعار السيارات الجديدة المصنعة محليا بعد أن أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، مؤخرا، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، لن ترتفع أكثر من السيارات المستوردة. وقال يوسفي في ندوة حول المناولة في صناعة السيارات الأسبوع الماضي، إن الحكومة أمرت منتجي السيارات بالجزائر بإفادتها بالأسعار لمراقبتها. وهذا لضمان أسعار مماثلة للسيارات المستوردة أمام المواطنين الجزائريين، وقال يوسف يوسفي إنه سيتم نشر هذه الأسعار.

 أسامة سبع

 

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