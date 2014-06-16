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لتخفيف الضغط على محطات توليد الطاقة بالجنوب

قيتوني يكشف عن طرح 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة

  15 أفريل 2018 - 20:42   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيتوني يكشف عن طرح 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة

أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أن أزيد من 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة سيتم طرحها في السوق قريبا.قال قيطوني على هامش اليوم الـ22 للطاقة المنظم تحت شعار  تحول طاقوي إلى نموذج 50% مستدام  وذلك بمناسبة يوم العلم،  سوف نطرح قريبا في السوق ما يزيد عن 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة منها 25 ميغاواط على مرتين وهذا في إطار برنامج سونلغاز لتخفيف الضغط على محطات توليد الطاقة بالجنوب وتخفيض استهلاك الوقود، في حين سيتم عرض 100 الى 120 ميغاواط عن طريق المزاد العلني .

 

للتذكير، كانت الحكومة قد حددت في أفريل 2017 إجراءات المناقصة بالنسبة لمشروع 4000 ميغاواط من الطاقة المتجددة. وقد تم توضيح هذه المناقصة الموجهة للمستثمرين أو للمزاد العلني في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. وحسب مرسوم تنفيذي منشور في الجريدة الرسمية في أفريل 2017، فإن هذا الاجراء ينطبق على عمليات المناقصة الموجهة للمستثمرين أو للمزاد العلني بالنسبة لـ  التصميم وتوفير المعدات والبناء وكذا استغلال مرافق انتاج الكهرباء انطلاقا من موارد الطاقة المتجددة الموجهة إلى التسويق . وتكون المناقصة موجهة للمستثمرين  عندما تعطى انطلاقتها بمبادرة من الوزير المكلف بالطاقة حيث تكون كميات الطاقة المتجددة محددة سابقا . أما بالنسبة للمناقصة الموجهة للمزاد العلني  فهي عندما تعطى انطلاقتها بمبادرة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالنسبة لعروض متعلقة بتوفير الطاقة المتجددة والتي تتعلق بقوة دنيا محددة سابقا  والتي لا يكون حجمها السنوي  أقل من 10 جيغاواط/ساعة . وتتناول المناقصة الموجهة للمستثمرين انجاز مرافق إنتاج الكهرباء انطلاقا من موارد الطاقة المتجددة، حيث يشمل التصميم وتوفير المعدات والبناء وكذا استغلال مرافق إنتاج الكهرباء انطلاقا من موارد الطاقة المتجددة وصولا إلى تسويق الكهرباء المنتجة. وحسب المرسوم التنفيذي، فإن المناقصة الموجهة للمزاد العلني مفتوحة لكل شخص أو شركة راغب في استغلال مرافق إنتاج الكهرباء انطلاقا من موارد الطاقة المتجددة، حيث يتوجب عليه أن يبرهن عن إمكانياته التقنية والاقتصادية والمالية.

م.ن

 

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