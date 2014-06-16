وزارة التجارة تكشف عن أولى المواد التي تم حذفها من قائمة الممنوعات من الاستيراد

قررت وزارة التجارة مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وذلك من خلال حذف مجموعة من المواد الأولية التي تم منعها في وقت سابق، خلال عهد الوزير السابق محمد بن مرادي.

وأقرّ الوزير الجديد للقطاع، سعيد جلاب، إجراء جديدا يقضي بمراجعة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة فإنّه تم السماح باستيراد المنكهات والمدخلات التي تدخل في إنتاج العديد من المنتجات الغذائية ، مثل العصائر والمشروبات ، والزبادي ، والبسكويت ، والحلويات ، والشوكولاتة ، إلخ.

وأشار البيان إلى أن هذه المنكهات والمدخلات التي يشار إليها عادة تحت عنوان « Aromes » هي الآن حرة في الاستيراد.

وخلص البيان إلى أن هذا الإجراء يعتبر أيضًا جزءًا من العمل القائم من أجل مراجعة وتحديث قائمة المنتجات المعلقة مؤقتًا للاستيراد ، على أن يتم إبلاغ النتائج بخصوص المواد الأخرى قريبا.