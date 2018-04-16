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الحكومة تواصل مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

رفع التجميد عن توريد المواد الأولية للصناعة الغذائية

  16 أفريل 2018 - 19:39   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
رفع التجميد عن توريد المواد الأولية للصناعة الغذائية

رزيق:  الإجراء لا يؤثر على الأسعار ولن يمس بالقدرة الشرائية  

قررت وزارة التجارة  مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، من خلال رفع التجميد عن مجموعة من المواد الاولية التي تم منعها في وقت سابق، على غرار المواد الأولية والمنكهات التي تدخل في الصناعة الغذائية مثل العصائر والمشروبات والبسكويت والحلويات والزبادي.

 

أبرزت وزارة التجارة في بيان لها أمس، أن مصالحها قررت مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، بحذف مجموعة من المواد الأولية التي تم منع استيرادها سابقا، حيث رفعت الحظر المؤقت لاستيراد عدد من المواد التي تدخل في صناعة المواد الغذائية، على غرار العصائر والمشروبات والزبادي والبسكويت والحلويات والشكولاطة. وحسب المصدر ذاته فإن هذه المنكهات تدخل تحت عنوان  النكهات ، وهي الآن حرة في عملية الاستيراد وفق الشروط المنصوص عليها. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد خلال الندوة الصحافية التي عقدها يوم السبت الماضي، والتي نظمت من أجل الكشف عن حصيلة الحكومة لسنة 2017، أن المواد الممنوعة من الاستيراد ستخضع للمراجعة والتحيين كل ستة أشهر، وأشار إلى أن القائمة الأولى التي وضعتها الحكومة كانت تشمل المواد الأولية مما جعل العديد من رجال المال والأعمال وأصحاب المؤسسات والمصانع يطالبون الحكومة بسحب القائمة التي أحدثت عدم توازن في السوق الوطنية، وبعدها تم تحيين القائمة لتضم 851 منتوج ممنوع من الاستيراد. وسبق أن أكد رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي أن القائمة لن تعرف أي ارتفاع في عدد الممنوعات من الاستيراد بل سيتم إعفاء بعض المواد من المنع وإدراج مواد أخرى. في هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن قرار الحكومة بمراجعة بعض المواد الأولية والمنكهات الممنوعة من الاستيراد التي تدخل في الصناعة الغذائية على غرار الشكولاطة والعصائر والمشروبات والزبادي والبسكويت والحلويات لا يؤثر على ارتفاع أو انخفاض الأسعار، قائلا:  إن قرار وزارة التجارة برفع التجميد عن المواد الأولية والمنكهات التي تدخل في الصناعة الغذائية لا يؤثر بالضرورة على الأسعار، لأن ميزان الأسعار تتحكم فيه السوق العالمية، فإذا انخفضت الأسعار في السوق العالمية فبالضرورة ستنخفض في السوق المحلية ، مضيفا في الوقت ذاته أن قيام وزارة التجارة بتعديل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد يهدف إلى تجنب الندرة في السوق الوطنية سواء لهذه المواد أو أي مواد أخرى، داعيا الحكومة إلى تحقيق استراتيجيتها من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وسيلة قرباج

 

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