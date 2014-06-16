صدّر 8.5 طن انطلاقا من ميناء أرزيو

لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا

أجرى مجمع لافارج- هولسيم الجزائر رابع عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غرب إفريقيا انطلاقا من ميناء أرزيو بوهران، بعد تلك التي أجراها في ديسمبر 2017 وبداية مارس 2018، وبداية أفريل بتصدير كمية تقدر بـ8.5 ألف طن من الإسمنت.

قال بيان الشركة إن لافارج- هولسيم الجزائر تسعى إلى رفع صادراتها نحو غرب إفريقيا إلى 5 ملايين طن في آفاق 2020، علما أن المجمع يقوم بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وعكاز بمعسكر، كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع سواكي سيلاس ، فضلا عن تسييره للمصنع العمومي أس سي مي أ بمفتاح، ويقدر عدد مصانع الإسمنت في الجزائر حاليا بـ17 مصنعا عموميا وخاصا بقدرة إجمالية تصل إلى 25 مليون طن، بينما بلغ الطلب المحلي 26 مليون طن في عام 2016، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من هذه المادة في غضون 2020 إلى 40,6 مليون طن، منها 20 مليون طن ينتجها مجمع جيكا و11,1 مليون طن ينتجها مجمع لافارج- هولسيم إلى جانب 9,5 مليون طن ينتجها باقي المتعاملين الخواص، وكان المصنع قد أجرى عمليتين للتصدير في ديسمبر2017 وبداية مارس وأفريل 2018، حيث أبدى الزبون الغامبي الذي تسلم بداية الشعر الجاري عن رضاه التام بخصوص جودة الاسمنت الجزائري، مؤكدا أن هذا الأخير له مكانته الكاملة في سوق افريقيا الغربية. ويقوم المجمع لافراج-هولسيم بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وبعكاز كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع سواكي سيلاس فضلا عن تسييره للمصنع العمومي اس سي مي ا بمفتاح.