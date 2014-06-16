شريط الاخبار
استنفار حكومي بعد حملة عنصرية بين الأنصار اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي استقرار أسعار البترول بسبب التوتر في سوريا طلبة المدارس العليا يوقفون الإضراب ويعودون إلى مؤسساتهم رفع التجميد عن توريد المواد الأولية للصناعة الغذائية لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا فتح حركة التحويلات السنوية لموظفي الشؤون الدينية بريد الجزائر يسوي وضعية الأرصدة التي سُحبت منها الأموال مراسم دفن ضحايا الطائرة العسكرية تتواصل بسكيكدة عيسى يحمّل وسائل الإعلام مسؤولية تضخيم أحداث العنف في الملاعب مراجعة القانون الخاص بالطبيب المقيم وتعديل مدة الخدمة المدنية العرب يتبنون مقاربة الجزائر في مكافحة الإرهاب خلال قمة الجامعة العربية الفاف تحمّل مسيري أندية مسؤولية زرع الكراهية بين الأنصار مغترب يهرّب أسحلة عبر ميناء الجزائر داخل أجهزة بلازما هذه حقيقة ما جرى في ملعب الشهيد حملاوي مشروع قانون الصحة الجديد أمام البرلمان يوم الأحد هذه هي مزايا قانون الخدمة الوطنية الجديد 4200 سجين سيجتازون امتحان شهادة البكالوريا هذه السنة نهاية الدراسة يوم 15 ماي و10 أيام إضافية للمؤسسات المشاركة في الإضراب عون أمن بالمستشفى حرّر وصفات طبية مزورة للحصول على مهلوسات زيتوني يدعو جيل الاستقلال إلى الاقتداء برموز الثورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية مرهون بضبط السوق الكــــــــــــــوارث فــــــــــــي الجزائــــــــــــر تُسيّــــــــــــر حالـــــــــــــــــــــــــــــة بحالــــــــة المساجد لمحاربة العنف في الملاعب بوتفليقة هو من سيعيّن إمام جامع الجزائر المقتصدون وموظفو التوجيه والإرشاد يشلون إدارات المؤسسات التربوية أمطار غزيرة تحوّل بعض محاور قسنطينة إلى مسابح 10 ملايين قنطار من الخضر والفواكه ستسوّق خلال رمضان قيتوني يكشف عن طرح 160 ميغاواط من الكهرباء المتجددة سوفاك تسوّق 7200 سيات إيبيزا محلية خلال 3 أشهر باتنــــــــــة تغــــــــــرق وطــــــــــرق مغلقــــــــــة فــــــــــي البــــــــــــــــــــــــــــــليدة ووادي الحـــــــــراش يفيــــــــــــــــــض الوديان النائمة خطر يهدد سكان العاصمة ارتفاع منسوب مياه الوديان دون تسجيل أي فيضانات بتيزي وزو 70 مليون سنتيم منحة الوفاة ومعاش الشهيد مدى الحياة للعائلات مشروع لحماية العاصمـة من الكوارث الطبيعية الجيش يلقي القبض على 3 إرهابيين في برج باجي مختار 700 مكون و36 أكاديمية لمحاربة الجريمة الإلكترونية هامل يؤكد على السعي الدائم لتبجيل العلماء حسبلاوي يلتقي اليوم الأطباء المقيمين الجزائر تستنفر العرب لمنع تمويل الإرهاب والفكر المتطرّف البرنت يواصل الانتعاش في الأسواق العالمية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا

صدّر 8.5 طن انطلاقا من ميناء أرزيو

لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا

  16 أفريل 2018 - 19:52   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
لافارج الجزائر في رابع عملية تصدير نحو غرب إفريقيا

أجرى مجمع  لافارج- هولسيم الجزائر  رابع عملية تصدير للإسمنت الرمادي نحو غرب إفريقيا انطلاقا من ميناء أرزيو بوهران، بعد تلك التي أجراها في ديسمبر 2017 وبداية مارس 2018، وبداية أفريل بتصدير كمية تقدر بـ8.5 ألف طن من الإسمنت.

قال بيان الشركة إن  لافارج- هولسيم الجزائر  تسعى إلى رفع صادراتها نحو غرب إفريقيا إلى 5 ملايين طن في آفاق 2020، علما أن المجمع يقوم بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وعكاز بمعسكر، كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع  سواكي سيلاس ، فضلا عن تسييره للمصنع العمومي  أس سي مي أ  بمفتاح، ويقدر عدد مصانع الإسمنت في الجزائر حاليا بـ17 مصنعا عموميا وخاصا بقدرة إجمالية تصل إلى 25 مليون طن، بينما بلغ الطلب المحلي 26 مليون طن في عام 2016، وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من هذه المادة في غضون 2020 إلى 40,6 مليون طن، منها 20 مليون طن ينتجها مجمع  جيكا  و11,1 مليون طن ينتجها مجمع  لافارج- هولسيم  إلى جانب 9,5 مليون طن ينتجها باقي المتعاملين الخواص، وكان المصنع قد أجرى عمليتين للتصدير في ديسمبر2017 وبداية مارس وأفريل 2018، حيث أبدى الزبون الغامبي الذي تسلم بداية الشعر الجاري عن رضاه التام بخصوص جودة الاسمنت الجزائري، مؤكدا أن هذا الأخير  له مكانته الكاملة في سوق افريقيا الغربية.  ويقوم المجمع  لافراج-هولسيم  بالإنتاج انطلاقا من مصنعيه بالمسيلة وبعكاز كما ينشط في مصنع ثالث ببسكرة بالشراكة مع مجمع سواكي سيلاس فضلا عن تسييره للمصنع العمومي  اس سي مي ا  بمفتاح.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات