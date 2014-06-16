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استمرار تخفيض الإنتاج حافظ على مكاسب النفط

استقرار أسعار البترول بسبب التوتر في سوريا

  16 أفريل 2018 - 19:57   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
استقرار أسعار البترول بسبب التوتر في سوريا

حافظت أسعار النفط على مستوياتها، مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ جوان من العام الماضي، مدعومة باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط  أوبك  وروسيا، متجاهلة زيادة أنشطة الحفر الأمريكية والكندية، مما ينبئ بنمو الإنتاج مستقبلا في أمريكا الشمالية، كما تأثرت بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 56 سنتا، أو 0.78 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولارا للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ قرابة 5 دولارات أو 8 بالمائة. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ32 سنتا، أو 0.48 بالمائة، لتغلق عند 67.39 دولارا للبرميل، منهية أيضا الأسبوع على زيادة قدرها 8 بالمائة. من جهة أخرى، أظهر مسح لـ وكالة رويترز  قامت به الأسبوع الماضي وشمل 34 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن من المستبعد ارتفاع أسعار النفط كثيرا فوق 70 دولارا للبرميل خلال السنة الجارية، لأن السوق حبيسة بين قوتين متضادتين هما تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية في هيوستن إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما سيرتفع إنتاج أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا. وأكدت الوكالة الدولية أن الولايات المتحدة ستلبي الكثير من الطلب العالمي المتزايد على النفط خلال نفس الفترة التي من المتوقع إن يزداد فيها إنتاجها من النفط الصخري.

وسيلة. ق

 

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