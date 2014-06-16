البنك العالمي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري في 2018

أعلن البنك العالمي أمس الاثنين أن النمو في الجزائر قد " يستأنف سريعا" في سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار.

وقد أكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن " النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 5ر3 بالمئة مقابل 1ر2 بالمئة في سنة 2017 .

و كان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية نشر في يناير الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2ر2 بالمئة في سنة 2017 مقابل 6ر3 بالمئة في 2018 .

من جهة أخرى، أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 و المقارن بنسبة 3ر3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج إنتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت ب 4ر1 بالمئة السنة الماضية و هو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.

و حسب التقرير فان " إنتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا و سيعمل على تشجيع النمو".

كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا أي من 3ر2 بالمئة في 2016 إلى 5ر2 بالمئة في 2017 و يعود ذلك إلى عملية إعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017 حسب نفس المؤسسة المالية.

و بعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فانه سيتراجع إلى 2 بالمئة في سنة 2019 و 3ر1 بالمئة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.