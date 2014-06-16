اجتماع مرتقب بين أوبك والمنتجين المستقلين بالجزائر في سبتمبر

قرّرت اللجنة الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين عقد اجتماعا في الجزائر.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه من المنتظر عقد اجتماع بين الدول المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين من بينهم روسيا اجتماعا في الجزائر أواخر سبتمبر القادم.

وتم إنشاء اللجنة المعروفة باسم اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة لمدى التزام الدول باتفاق خفض الإنتاج.

وتعقد اللجنة المشتركة اجتماعا، اليوم الجمعة في جدة بالمملكة العربية السعودية.