سوناطراك تستثمر في العراق

أعلن مجمع سوناطراك أن الرئيس التنفيذي للشركة بحث إمكانية مشاركة سوناطراك في تطوير حقل الناصرية النفطي بالعراق مع مسؤولين بوزارة النفط العراقية.

وأوضحت سوناطراك في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء مساء أمس الخميس إن الرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور وضياء قمر صفر مدير الدائرة الفنية في وزارة النفط العراقية بحثا أيضا إمكانية مشاركة الجزائر في مشاريع تهدف إلى ربط المدن العراقية بشبكة الغاز في البلاد.

وأضاف البيان إن المحادثات بين الجانبين تركزت على إمكانية مشاركة سوناطراك في تطوير حقل الناصرية النفطي.

وأشار البيان إلى أن الجانبين درسا أيضا فرصة مساهمة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز" سونلغاز" ونفطال المتخصصة في توزيع المنتجات البترولية في توسيع شبكة الغاز لإمداد المدن العراقية بالغاز الطبيعي وغاز البترول المسال.

وأكد البيان أن ولد قدور وصفر وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة عبر مشاركة الخبرة الجزائرية في الاستكشاف والنقل عبر خطوط الأنابيب.