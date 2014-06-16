أسعار النفط تقفز الى 74 دولار للبرميل

تتجه أسعار النفط اليوم الجمعة إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بفضل تقلص الإمدادات واستمرار الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بشأن خفض الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينتش بارتفاع قدره 22 سنتا عن الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 68.50 دولار للبرميل.وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أوبك وحلفائها ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى هدفهم وإن خفض مخزونات النفط بحاجة إلى الاستمرار. وقالت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظراءه في أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة خلال اجتماع مغلق في مدينة جدة السعودية اليوم الجمعة بأن موسكو ملتزمة باتفاق خفض الإمدادات حتى نهاية عام 2018.وتحدثت المصادر بعد أن ذكرت وكالة تاس الروسية نقلا عن نوفاك أن دول أوبك والمنتجين من خارجها من المحتمل أن يقوموا بتخفيف تخفيضات إنتاج النفط هذا العام.وبعيدا عن إدارة أوبك للإمدادات، فإن أسعار الخام تلقت أيضا دعما من توقعات بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران، وهي عضو في المنظمة.