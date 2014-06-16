4.6 بالمائة مستوى التضخم حتى مارس 2018

بلغ تغير أسعار الاستهلاك على أساس سنوي 4.6 بالمئة إلى غاية مارس 2018، حسب أعلنه الديوان الوطني للإحصائيات.

ويمثل تغير أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية مارس 2018 متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب خلال ال12 شهرا الممتدة من أفريل 2017 إلى مارس 2018 مقارنة بالسنة الممتدة من أبريل 2016 إلى مارس 2017، أما التغير الشهري لأسعار الاستهلاك في مارس 2018، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مارس 2018 مقارنة بفيفري 2018، فبلغ0.8 بالمئة، وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب1.4بالمئة في مارس 2018 مقارنة بفبراير 2018.

وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب2.9 بالمئة نظرا لارتفاع كبير في أسعار الخضر (+18.5 بالمئة) وبنسبة اقل أسعار اللحوم الحمراء (+0.4بالمئة) و الأسماك (+1.9بالمئة)، بالمقابل سجلت أسعار بعض المنتجات الفلاحية تراجعا وخاصة لحوم الدجاج (-2.3 بالمئة) و الفواكه (-2 بالمئة) و البطاطا (-1.7 بالمئة)، أما أسعار المواد الصناعية الغذائية فسجلت استقرار نسبيا حسب نفس المركز، ومن جهة أخرى قفزت أسعار المنتجات المصنعة ب0.3 بالمئة فيما استقرت أسعار الخدمات.

وحسب الصنف سجلت كل من أسعار الألبسة-الأحذية والصحة-النظافة البدنية والنقل والاتصال نفس معدل الارتفاع الذي بلغ 0.2 بالمئة مقارنة بفيفري 2018، أما صنف المنتجات المختلفة فسجلت أسعارها ارتفاعا شهريا بلغ 0.5بالمئة فيما سجلت أسعار باقي المنتجات تغيرا بسيطا.